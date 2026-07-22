L’intero gruppo dei partecipanti al Tour de France ancora in gara è stato sottoposto a test antidoping durante il giorno di riposo. L’Agenzia Internazionale per i Test Antidoping (ITA) ha confermato che i controlli sono stati effettuati lunedì, coinvolgendo tutti i corridori rimasti in corsa. Questa operazione su vasta scala è giunta in seguito alle polemiche suscitate dai test condotti la domenica precedente, nelle prime ore del mattino, sul leader della corsa Tadej Pogacar e sul suo principale rivale, Jonas Vingegaard. Quest’ultimo si è poi ritirato a causa di una caduta, poche ore dopo essere stato svegliato alle 2:00 del mattino dai controllori antidoping.

L’ITA ha chiarito che il programma di test notturni non ha l’obiettivo di rilevare direttamente una sostanza o un metodo proibito, bensì di monitorare determinate variabili biologiche nel tempo. L’intento è identificare cambiamenti che potrebbero indicare gli effetti del doping. L’agenzia non ha ancora divulgato i risultati dei controlli, precisando che l’elaborazione dei dati raccolti richiederà diverse settimane. Diversi corridori, tra cui Pogacar e Remco Evenepoel, hanno definito i controlli notturni come “inumani” e irrispettosi. Anche il sindacato CPA, che rappresenta i ciclisti professionisti, ha criticato apertamente la procedura per i suoi potenziali effetti negativi sul recupero degli atleti, fondamentale tra le impegnative tappe del Tour.

Le modalità dei controlli e le reazioni dei protagonisti

Le squadre coinvolte nell’operazione, inclusa la Red Bull-Bora Hansgrohe del campione olimpico Remco Evenepoel, hanno confermato di essere state sottoposte ai test la sera precedente al giorno di riposo. L’intervento ha interessato tutti i 166 corridori ancora in gara, i quali sono stati contattati dai funzionari antidoping per fornire un campione di sangue. I test sono stati eseguiti tra le 20:00 e le 23:00, un orario considerato standard per questo tipo di procedure. Il programma Athlete Biological Passport (ABP), adottato dall’ITA, consente di monitorare nel tempo i marcatori biologici degli atleti, rafforzando così il controllo e la prevenzione contro il doping nel ciclismo professionistico.

La procedura dei test notturni, che richiede una specifica autorizzazione giudiziaria, ha generato significative critiche non solo da parte dei corridori direttamente interessati, ma anche dal sindacato CPA. L’ITA ha difeso tali controlli, considerandoli essenziali per mantenere l’imprevedibilità del sistema antidoping e per identificare possibili casi di micro-doping. L’agenzia ha tuttavia riconosciuto che queste pratiche possono risultare invasive e disturbare il sonno degli atleti, un aspetto cruciale per il loro recupero fisico durante una competizione estenuante come il Tour de France.

Il dibattito sui controlli e il programma ABP

Il programma Athlete Biological Passport (ABP) è stato introdotto nel ciclismo nel 2008 e rappresenta oggi uno degli strumenti principali nella lotta al doping a livello internazionale.

L’operazione di massa condotta durante il giorno di riposo integra efficacemente i test pre-competizione e quelli già effettuati durante la corsa, permettendo un monitoraggio più accurato e continuo delle condizioni biologiche dei corridori. È stato precisato che i test notturni sono autorizzati solo in presenza di sospetti concreti, basati su elementi come anomalie nei profili biologici degli atleti o miglioramenti improvvisi e ingiustificati delle prestazioni. L’approccio dell’ITA, sebbene criticato da alcuni atleti e rappresentanti di categoria, è stato difeso dall’agenzia come una misura necessaria per garantire la trasparenza e la correttezza della competizione.

Il dibattito sui controlli antidoping al Tour de France rimane quindi acceso, con l’attenzione focalizzata sia sulla tutela della salute e dei diritti degli atleti, sia sulla imprescindibile necessità di mantenere elevati standard di controllo per preservare la credibilità e l’integrità dello sport.