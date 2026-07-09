In vista dell'imminente tappa milanese della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si terrà dal 10 al 12 luglio presso l'Unipol Forum di Assago, il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Andrea Facci, ha rilasciato una dichiarazione chiara e ponderata. Facci ha enfatizzato come la federazione sia strettamente obbligata a conformarsi alle normative della competizione e ai protocolli stabiliti dalla Federazione mondiale di riferimento. Questa posizione si rende necessaria a seguito della recente decisione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che ha riammesso gli atleti russi e bielorussi consentendo loro di gareggiare con i propri simboli nazionali.

Neutralità e apoliticità dello sport in discussione

Il presidente Facci ha manifestato profondo rammarico per la costante messa in discussione della natura apolitica e neutrale dello sport. Egli ha ribadito che lo sport, per sua essenza, dovrebbe fungere da elemento unificatore e non divisivo, ma si trova invece quotidianamente sotto l'influenza di logiche esterne. Facci ha inoltre sottolineato come, a oltre centotrenta anni dalla fondazione delle Olimpiadi moderne, queste continue interferenze non contribuiscano all'evoluzione del movimento sportivo mondiale, bensì ne frenino il progresso e lo sviluppo.

Impatto sui Paesi organizzatori e prospettive future

Facci ha altresì posto l'accento sulle significative difficoltà che i Paesi europei organizzatori, tra cui l'Italia, si trovano ad affrontare.

Queste problematiche derivano da modifiche normative improvvise e inattese, che complicano la gestione degli eventi sportivi internazionali. Ha infine annunciato l'imminente convocazione di un secondo congresso continentale, al quale prenderanno parte rappresentanti di cinquanta nazioni. L'obiettivo di questo incontro sarà definire le strategie e le procedure da adottare in vista dei prossimi Campionati Europei di ginnastica artistica, previsti ad agosto nella città di Zagabria.

Il contesto internazionale e le posizioni della FIG

La controversa decisione del CIO di riammettere gli atleti russi e bielorussi, consentendo loro l'uso della bandiera e dell'inno nazionale, ha generato reazioni contrastanti a livello globale.

Un esempio lampante si è verificato in Romania, durante una precedente tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Cluj-Napoca. In quell'occasione, la squadra russa scelse di ritirarsi dalla competizione, denunciando il divieto di esporre i propri simboli nazionali e qualificando tale restrizione come una grave violazione del regolamento di gara.

In un contesto parallelo, il comitato esecutivo della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) aveva già deliberato lo scorso maggio di autorizzare la partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Questa decisione, che include l'uso della bandiera e dell'inno nazionali, è stata estesa a tutte le discipline affiliate alla FIG, delineando un quadro normativo complesso e in continua evoluzione per il mondo della ginnastica.