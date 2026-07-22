Un profondo e incolmabile dolore ha colpito Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della nazionale turca di calcio. La famiglia Montella è in lutto per la tragica scomparsa della sorella dell'allenatore, Caterina Montella, venuta a mancare dopo un grave incidente domestico. L'evento l'aveva costretta a un ricovero d'urgenza in ospedale, dove ha lottato per giorni in condizioni critiche. La notizia della sua dipartita è stata diffusa con grande tristezza dalla Federazione calcistica turca, che ha espresso il proprio sentito cordoglio e la vicinanza all'allenatore e a tutti i suoi cari in questo momento di sofferenza.

Il messaggio di cordoglio della Federazione calcistica turca

La Federazione turca, attraverso un toccante comunicato ufficiale, ha manifestato pubblicamente la propria solidarietà e il proprio sostegno a Vincenzo Montella. Nel testo si legge con commozione: “Abbiamo appreso con immensa tristezza la dolorosa notizia della scomparsa di Caterina Montella, amata sorella del nostro stimato allenatore della Nazionale, Vincenzo Montella. Caterina era stata ricoverata in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico e, nonostante gli sforzi, purtroppo non è riuscita a superare le gravi conseguenze. A Vincenzo e a tutti i membri della sua famiglia, in questo momento di profondo lutto, porgiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra più sincera partecipazione al dolore.” Il messaggio evidenzia il rispetto e l'affetto che la Federazione nutre per il tecnico italiano.

Le esequie e l'ultimo saluto a Caterina

Sono stati resi noti i dettagli relativi alle esequie di Caterina Montella, per l'ultimo saluto di parenti, amici e conoscenti. I funerali si terranno nella giornata odierna, con inizio alle ore 16:30, presso la storica Chiesa di San Nicola, situata a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. La cerimonia funebre sarà un momento di commiato e raccoglimento, per ricordare Caterina e stringersi attorno alla famiglia Montella in questo difficile addio.

La partecipazione e la vicinanza del mondo del calcio

La tragica notizia della scomparsa di Caterina Montella è stata confermata anche da altre fonti, che hanno ripreso le espressioni di cordoglio. È stato ulteriormente precisato che Caterina era stata ricoverata in ospedale da diversi giorni, lottando contro le gravi conseguenze dell'incidente e versando in condizioni critiche prima di spegnersi.

Le stesse fonti hanno ribadito con precisione l'orario e il luogo delle esequie, sottolineando come l'intero mondo del calcio si sia unito nel dolore attorno al tecnico italiano Vincenzo Montella. Questa dimostrazione di solidarietà e affetto testimonia il rispetto e la stima di cui gode l'allenatore, offrendo supporto morale alla sua famiglia in un frangente così doloroso.