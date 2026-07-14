La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che gli Stati membri possono, in linea di principio, rendere pubblici online i nomi degli atleti professionisti che hanno violato le norme antidoping. Questa possibilità si estende anche alla durata della squalifica e ai motivi specifici della stessa. La decisione giunge a seguito di un ricorso presentato da quattro atleti austriaci, i quali erano stati squalificati, temporaneamente o a vita, per doping e avevano contestato la diffusione dei loro dati personali.

I giudici di Lussemburgo hanno tuttavia precisato che qualsiasi normativa nazionale che consenta tale pubblicazione deve essere pienamente conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

È fondamentale che l’ente responsabile della diffusione delle informazioni effettui un accurato bilanciamento degli interessi in gioco prima di procedere. La pubblicazione deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità, con particolare attenzione alla durata dell’esposizione dei dati sensibili.

Proporzionalità e diritto al reclamo

La Corte ha chiarito che la pubblicazione dei dati relativi agli atleti dopati non è intrinsecamente incompatibile con la legislazione europea. Tuttavia, è imprescindibile che sia possibile una valutazione caso per caso degli interessi coinvolti. I giudici hanno enfatizzato che l’atleta interessato deve avere la possibilità di presentare un reclamo preventivo all’autorità competente per la protezione dei dati.

Questo diritto si attiva qualora vi siano indizi concreti che una pubblicazione che lo riguarda sia imminente o prevista in un futuro prossimo, configurandosi come una garanzia essenziale per la tutela dei diritti individuali.

La sentenza prende spunto da una situazione specifica in Austria, dove la legislazione prevede la pubblicazione sul sito web dell’agenzia antidoping nazionale di informazioni dettagliate. Queste includono nome e cognome dell’atleta, la disciplina sportiva praticata, l’infrazione antidoping commessa, la sanzione imposta con le relative date di inizio e fine, e il nome della sostanza proibita utilizzata. Gli atleti coinvolti avevano contestato questa prassi, argomentando che tali informazioni costituiscono dati sensibili relativi alla salute e a condanne penali, il cui trattamento dovrebbe essere soggetto a particolari e stringenti cautele.

Il quadro normativo europeo e le condizioni di pubblicazione

La Corte europea ha ribadito che la pubblicazione di tali dati è ammissibile solo a condizione che vengano rispettate precise e inderogabili condizioni. Tra queste, la valutazione approfondita degli interessi in gioco, l’osservanza rigorosa del principio di proporzionalità – in particolare per quanto concerne la durata della pubblicazione – e la possibilità per l’atleta di esercitare il diritto a un reclamo preventivo. La durata della pubblicazione, in particolare, deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione e alle legittime esigenze di trasparenza pubblica.

Questa importante decisione si inserisce in un più ampio quadro normativo europeo che mira a bilanciare la necessaria trasparenza nella lotta al doping con la fondamentale tutela dei dati personali degli atleti.

La sentenza evidenzia che la pubblicazione non può essere un atto automatico e indiscriminato, ma deve sempre essere preceduta da un’attenta valutazione dei diritti coinvolti, in piena conformità con le disposizioni del GDPR.