I Dallas Cowboys si preparano alla nuova stagione con una difesa che promette un equilibrio tra veterani e giovani talenti. Tra questi ultimi, Malachi Lawrence sta attirando l'attenzione durante le attività organizzate della squadra (OTAs).

Malachi Lawrence si mette in evidenza

Lawrence, rookie dei Cowboys, si è già distinto per la sua dedizione e il suo atteggiamento positivo. Il giovane difensore ha espresso il proprio agio nel lavorare “nell’ombra”, sottolineando l’importanza di essere sempre pronto. Questa mentalità lo sta aiutando a integrarsi in un reparto competitivo, dove la concorrenza interna sarà un tema centrale del prossimo training camp.

La sua volontà di imparare e adattarsi è stata notata.

Veterani e rotazione difensiva

La difesa dei Cowboys può contare su diversi veterani esperti. Per Lawrence, la sfida sarà guadagnarsi spazio nella rotazione del pass rush. Sebbene non sia destinato a partire titolare, il rookie è considerato una pedina importante, capace di affiancare giocatori esperti come Donovan Ezeiruaku. La sua mentalità "willing-to-work", ovvero l'instancabile disponibilità al lavoro, è stata molto apprezzata dallo staff tecnico e dai compagni di squadra. Questa attitudine è cruciale per emergere.

La competizione tra giovani e veterani si prospetta come uno degli aspetti più interessanti della preparazione dei Cowboys. L'obiettivo è costruire una difesa solida e versatile per la stagione. La crescita di talenti come Malachi Lawrence sarà fondamentale per aggiungere profondità e nuove energie al reparto.