I Dallas Cowboys hanno optato per una strategia di cautela, decidendo di non offrire un contratto a lungo termine al wide receiver George Pickens per la prossima stagione. Il giocatore rimarrà sotto franchise tag, una scelta che riflette un'attenta valutazione delle dinamiche salariali e delle esigenze complessive della squadra da parte della dirigenza texana.

Reduce da una stagione eccezionale nel 2025, con ben 1.429 yard ricevute e nove touchdown, Pickens affronterà il prossimo campionato con un contratto annuale da 27,3 milioni di dollari, interamente garantiti.

Il wide receiver ha apposto la sua firma sul tag non esclusivo a fine aprile, e le attuali condizioni contrattuali impediscono qualsiasi negoziazione per un'estensione pluriennale prima del termine della stagione regolare 2026, in programma a gennaio 2027 contro i Commanders. A tal proposito, Pickens ha chiarito la sua priorità: «Quello che conta per me è vincere. Come ho detto dall’inizio, voglio portare un Super Bowl a un gruppo di ragazzi che non ha mai provato quella sensazione. È davvero la cosa più importante per me».

La strategia dei Cowboys e il ruolo di Jerry Jones

La decisione di non affrettare il rinnovo di Pickens si inserisce in una strategia di gestione contrattuale già applicata con altri giocatori chiave della franchigia.

Il proprietario Jerry Jones e il co-proprietario Stephen Jones hanno comunicato personalmente questa scelta al giocatore e al suo agente, chiarendo che, nonostante la mancanza di un accordo pluriennale immediato, non vi sono piani per una sua cessione. Jones ha infatti dichiarato: «Dovrebbe andare avanti da sé, è il modo migliore per dirlo. Non c’è dubbio, abbiamo piani a lungo termine per Pickens».

La dirigenza dei Cowboys è ben nota per la sua prudenza e fermezza nelle trattative contrattuali, un approccio evidente nei recenti e prolungati negoziati con stelle del calibro di CeeDee Lamb e Dak Prescott. Il caso di Pickens non rappresenta un'eccezione: la società intende attendere ulteriori conferme sul campo prima di impegnarsi in un accordo pluriennale, anche in considerazione delle attuali e stringenti limitazioni imposte dal salary cap.

Attualmente, i contratti di Prescott e Lamb incidono sul tetto salariale per oltre 64 milioni di dollari, ai quali si aggiungono i 27,3 milioni del franchise tag di Pickens, rendendo complessa la gestione finanziaria.

Prospettive future e scenari contrattuali

Qualora Pickens dovesse confermare o addirittura migliorare le sue già eccellenti prestazioni nella prossima stagione, il suo valore di mercato è destinato a crescere ulteriormente. I Cowboys manterranno l'opzione di applicare nuovamente il franchise tag nel 2027, il che comporterebbe un aumento del 20% rispetto all'attuale ingaggio, portando il suo stipendio a circa 32,8 milioni di dollari per un'altra stagione. È una strategia già adottata dalla franchigia in tempi recenti, come testimoniato dai casi del defensive end DeMarcus Lawrence, taggato nel 2018 e 2019, e del quarterback Dak Prescott, taggato nel 2020 e 2021.

Dal canto suo, George Pickens ha ribadito la sua ferma volontà di non creare tensioni e di concentrarsi pienamente sugli obiettivi di squadra. «L’anno scorso sapevo già cosa potevo fare», ha affermato, aggiungendo: «Penso che su questo palcoscenico l’abbia dimostrato anche ad altri. Ho solo fatto del mio meglio». La stagione che si appresta a iniziare sarà, dunque, decisiva sia per il futuro contrattuale del giocatore sia per le complesse strategie di bilancio dei Cowboys, chiamati a conciliare le esigenze di competitività sul campo con una gestione oculata del tetto salariale.