I Green Bay Packers si trovano ad affrontare una situazione finanziaria inedita, destinata a influenzare profondamente la composizione del roster nei prossimi mesi. A seguito di un significativo investimento per Micah Parsons, la franchigia ha registrato un raro deficit di bilancio, un evento che non si verificava dal 1990, escludendo la stagione pandemica. Questa congiuntura impone decisioni ardue, specialmente nella gestione del salary cap e nella necessità di contenere i bonus alla firma, spesso onerosi.

La peculiare struttura proprietaria dei Packers, che preclude l'ingresso di nuovi investitori, complica la ricerca di nuove fonti di ricavo.

Di conseguenza, la dirigenza potrebbe essere costretta a considerare l'addio di giocatori di valore che, sebbene importanti, non sono ritenuti indispensabili per il successo immediato della squadra. Tra i profili maggiormente a rischio figurano Tucker Kraft, Keisean Nixon, Carrington Valentine e Xavier McKinney.

Giocatori chiave a rischio addio

Tucker Kraft, talentuoso tight end, potrebbe diventare uno dei principali indiziati a lasciare Green Bay qualora la situazione finanziaria dovesse aggravarsi. Nonostante abbia mostrato qualità da top player, la sua prossima free agency nel 2027 e la possibilità che altre squadre offrano contratti con bonus elevati potrebbero spingere i Packers a lasciarlo partire.

Kraft ha saltato nove partite nel 2025, ma una stagione 2026 in piena salute lo vedrebbe probabilmente tra i più produttivi della lega, forte dei 707 yard e sette touchdown della sua ultima stagione completa.

Keisean Nixon, reduce dalla sua prima convocazione al Pro Bowl nel 2025 e prossimo alla scadenza del contratto, potrebbe cercare un ultimo grande accordo altrove. Avrà 30 anni all'inizio della stagione NFL 2027, e un'ottima performance nel 2026 lo collocherebbe tra i candidati a firmare un contratto significativo.

Per quanto riguarda la difesa, Carrington Valentine rischia di essere sacrificato. La presenza di altri cornerback di alto profilo e l'arrivo di Benjamin St-Juste con un accordo biennale offrono maggiore flessibilità in vista del 2027, permettendo alla squadra di non rinnovare Valentine e di puntare su un rookie nel prossimo draft.

Il caso di Xavier McKinney, uno dei safety di punta della lega, presenta delle specificità. Non sarà free agent nel 2027, ma il suo contratto ristrutturato inciderà per circa 24,8 milioni di dollari sul salary cap nella prossima stagione, un importo che raddoppia per il 2027. La franchigia potrebbe valutare una cessione, tramite trade o rilascio, se non si dovesse trovare un accordo per un'estensione sostenibile. Un taglio o una trade dopo il primo giugno consentirebbero ai Packers un risparmio di 16,75 milioni di dollari, rendendo l'estensione contrattuale la soluzione preferibile, ma vincolata dalle attuali preoccupazioni finanziarie.

Contesto finanziario e prospettive future

Il deficit operativo di 1,1 milioni di dollari registrato nella stagione 2025 rappresenta un'anomalia per la franchigia, che negli ultimi anni aveva sempre chiuso in attivo.

L'aumento dei costi per i giocatori, saliti a 440 milioni di dollari, e il nuovo contratto da 188 milioni per Parsons, con 44 milioni di bonus alla firma, hanno inciso pesantemente sui conti. Nonostante ciò, la franchigia mantiene una posizione finanziaria solida, con la volontà di investire per costruire una squadra da titolo, sebbene il costo per competere nella NFL sia in crescita e l'accesso a capitali esterni sia limitato rispetto ad altre squadre.

Per aumentare i ricavi locali, la società punta su nuovi eventi a Lambeau Field e su maggiori entrate da sponsorizzazioni, escludendo però la vendita dei naming rights dello stadio. La struttura di proprietà, unica nella NFL, resta invariata, con oltre 539.000 azionisti e un fondo di riserva aziendale che ha raggiunto i 701 milioni di dollari, fungendo da equivalente di un proprietario miliardario per la squadra.