L'icona del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo, potrebbe dire addio definitivo alla nazionale portoghese dopo i Mondiali di calcio 2026. L'indiscrezione è stata lanciata dalla sorella del fuoriclasse, Kátia Aveiro, durante un'intervista a Sport TV, alla vigilia della partita tra Portogallo e Croazia valida per i sedicesimi di finale del torneo iridato.

Kátia Aveiro ha dichiarato: “Secondo le informazioni che ho, posso dire che questo per Cristiano sarà l’addio definitivo. Mi riferisco alla nazionale. Secondo una fonte attendibile, per lui è l'ultimo ballo”.

Queste parole, riprese dal quotidiano sportivo Marca, delineano un imminente ritiro dalla scena internazionale per il celebre attaccante.

Se la decisione venisse confermata, Cristiano Ronaldo – che vanta 232 presenze con la maglia del Portogallo – non prenderà parte ai Campionati Europei del 2028. Un'assenza che segnerebbe un'epoca per il calcio lusitano.

Il contesto delle rivelazioni

Le dichiarazioni di Kátia Aveiro giungono nel pieno della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026, in un momento di massima attenzione mediatica sul campione portoghese. L'espressione “ultimo ballo” suggerisce un congedo definitivo dal calcio internazionale. Tuttavia, non è pervenuta alcuna conferma ufficiale né da parte di Cristiano Ronaldo né dalla federazione calcistica portoghese.

L'eco delle dichiarazioni e le prospettive future

Diversi media sportivi hanno confermato l'ampia diffusione della dichiarazione di Kátia Aveiro, riprendendo le parole della sorella di CR7 sull'“addio definitivo” alla nazionale e la definizione dei Mondiali 2026 come l'“ultimo ballo” per il campione portoghese. Tale concordanza rafforza l'ipotesi di un ritiro internazionale imminente.

Resta da vedere se Cristiano Ronaldo deciderà di confermare pubblicamente questa prospettiva di ritiro dalla nazionale o, al contrario, di smentire le parole della sorella, mantenendo aperta ogni possibilità sul suo futuro con la maglia del Portogallo.