Cruz Hewitt, il diciassettenne figlio dell’ex numero uno del mondo Lleyton Hewitt, ha fatto il suo ingresso trionfale nel circuito professionistico ATP, conquistando una vittoria storica al Citi Open di Washington. Questo successo segna un momento cruciale nella sua giovane carriera. Nel suo primo incontro di qualificazione ATP, Hewitt ha superato l'americano Marcos Giron 6-3, 6-4, diventando il più giovane vincitore a Washington dal 2007.

La partita ha evidenziato la padronanza di Hewitt, che ha mantenuto il controllo del gioco. Non ha mai concesso un break, strappando il servizio a Giron in entrambi i parziali.

L’incontro, durato appena 73 minuti, si è concluso con la celebrazione di Cruz, che ha riproposto il celebre saluto ‘Vicht’, un gesto iconico reso famoso dal padre Lleyton nei primi anni Duemila. Questo gesto ha sottolineato il legame e l'eredità sportiva tra le due generazioni, evidenziando la sua determinazione nel seguire le orme paterne, pur forgiando una propria identità nel circuito.

L'ascesa di un talento: impatto sul ranking e sfide future

Questa vittoria ha avuto un impatto immediato sul percorso professionale di Cruz Hewitt. Attualmente numero 612 del ranking ATP e a pochi mesi dal suo diciottesimo compleanno, ha compiuto un balzo di 255 posizioni nella classifica live, attestandosi al numero 357.

Un ulteriore successo potrebbe aprirgli le porte per entrare tra i primi 300 del mondo, un traguardo ambizioso. Il prossimo ostacolo si preannuncia arduo: dovrà affrontare uno tra Alex de Minaur, testa di serie numero uno, o Stefanos Tsitsipas, entrambi giocatori di grande esperienza e valore.

Il Citi Open di Washington ha un significato speciale per la famiglia Hewitt: il padre Lleyton si aggiudicò il titolo nel 2004. Cruz, dopo aver raggiunto la finale del singolare juniores a Wimbledon, conferma le sue capacità anche tra i professionisti. La sua prestazione a Washington ha rivelato maturità tattica e determinazione, promettendo un futuro di successi nel tennis mondiale.

Entusiasmo e prospettive: il futuro di Cruz Hewitt

La performance di Cruz Hewitt ha generato entusiasmo tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Molti hanno evidenziato la sua somiglianza stilistica e fisica con il celebre padre. Alcuni hanno osservato che Marcos Giron non ha espresso il suo miglior tennis, ma la solidità, l'energia e la lucidità tattica di Cruz sono state determinanti per il risultato. Il giovane australiano ora guarda con fiducia al prossimo turno, consapevole di aver già scritto una pagina significativa della sua promettente carriera e della storia del torneo di Washington.