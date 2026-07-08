L'incontro inaugurale della serie tra i Chicago Cubs e i Baltimore Orioles, previsto per martedì sera a Baltimore, è stato posticipato a causa della pioggia. La notizia è stata ufficializzata dalla franchigia degli Orioles, che ha comunicato il ritardo dopo consultazioni con la Major League Baseball e il National Weather Service. L'annuncio ha specificato che la partita sarebbe iniziata in ritardo, con ulteriori aggiornamenti attesi.

Il primo lancio era inizialmente fissato per le 18:35 ET, ma circa mezz'ora prima dell'orario stabilito è giunta la comunicazione del rinvio, senza indicazioni immediate su un nuovo orario di inizio.

Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei giocatori e l'integrità del gioco, considerate le condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la zona.

Le condizioni meteo e le previsioni

La regione nord-orientale degli Stati Uniti ha registrato un'instabilità meteorologica persistente negli ultimi giorni. Le previsioni orarie di AccuWeather indicavano la possibilità di temporali intorno alle 19:00 ET, con un'attenuazione delle precipitazioni prevista per le 20:00 ET. Si prevedeva che il cielo sarebbe diventato solo parzialmente nuvoloso entro le 22:00 ET, offrendo così una potenziale finestra per lo svolgimento della partita.

Queste proiezioni hanno giocato un ruolo cruciale nella decisione di posticipare l'inizio, permettendo di attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

La salvaguardia dell'evento e l'esperienza dei tifosi sono state priorità nella gestione di questa situazione.

Nuovo orario stimato per il primo lancio

Successivamente all'annuncio iniziale, l'account ufficiale X dei Baltimore Orioles ha fornito un aggiornamento significativo: il primo lancio è stato riprogrammato per le 19:30 ET circa. Questo nuovo orario ha offerto una tempistica più precisa per i tifosi e le squadre, consentendo una migliore pianificazione in attesa che le condizioni meteorologiche diventassero favorevoli.

La comunicazione tempestiva ha permesso di gestire l'attesa, fornendo un punto di riferimento per l'inizio effettivo del match. La flessibilità nella programmazione è stata essenziale per adattarsi all'evoluzione del meteo.

Scenario meteorologico e rischi associati

Il bollettino “MLB Rain Delay Watch” di DraftKings Network aveva evidenziato un alto rischio di ritardo per la partita tra Cubs e Orioles, stimando una probabilità di precipitazioni del 60% e prevedendo temporali durante l'orario di gioco originariamente stabilito. Nonostante l'elevata probabilità di pioggia, non erano attese cancellazioni complete dell'incontro.

Tuttavia, la possibilità di un ulteriore rinvio o di un doppio incontro nei giorni successivi rimaneva una considerazione concreta, a seconda dell'evoluzione delle condizioni meteo. Questa analisi ha sottolineato la complessità della gestione degli eventi sportivi in presenza di previsioni meteorologiche incerte.

Aggiornamenti sulla partita Cubs-Orioles

In sintesi, la partita tra i Chicago Cubs e i Baltimore Orioles, inizialmente programmata per le 18:35 ET, ha subito un ritardo a causa della pioggia. Il nuovo orario stimato per il primo lancio è stato fissato intorno alle 19:30 ET, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento del match non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. La situazione è stata monitorata costantemente per garantire la migliore gestione possibile dell'evento.