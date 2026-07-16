Madison – Un sodalizio storico si rafforza nel cuore del Wisconsin: Wisconsin Athletics ha annunciato l’espansione della sua partnership con Culver’s, un marchio di ristorazione iconico e profondamente radicato nello Stato. Questa collaborazione segna un momento significativo, poiché Culver’s diventerà il primo sponsor patch ufficiale sulle maglie dei Badgers per le discipline di football, basket maschile e hockey maschile. Il logo distintivo del celebre fast food farà il suo atteso debutto nella stagione sportiva 2026, inaugurando una nuova era per le sponsorizzazioni universitarie.

Un legame profondo con il territorio

La relazione tra l’Università del Wisconsin e Culver’s vanta una storia che si estende per oltre venticinque anni. Già in passato, il marchio era un partner visibile, presente come sponsor on-court presso il Kohl Center. L’attuale accordo esteso eleva ulteriormente questa collaborazione, portando il logo di Culver’s direttamente sulle divise dei principali sport maschili. Mitchell Pinta, vice direttore atletico e chief revenue officer, ha enfatizzato la natura intrinseca di questa unione, dichiarando che “Ci sono poche cose più tipicamente del Wisconsin di Culver’s. Questa partnership è un abbinamento naturale per la nostra sponsorizzazione sulle maglie: è un marchio amato tra i Badgers e un partner di lunga data di Wisconsin Athletics.” Questa affermazione sottolinea la perfetta sinergia tra l'identità del team e quella del brand locale.

Opportunità per gli atleti e la comunità

La partnership, abilmente orchestrata da Learfield’s Badger Sports Properties, trascende la semplice esposizione del logo. L’accordo è stato concepito per generare un impatto più ampio, includendo iniziative NIL (Name, Image, Likeness), stimolando collaborazioni dirette con gli atleti e sviluppando contenuti originali volti a rafforzare il coinvolgimento dei tifosi. Craig Culver, co-fondatore dell’azienda, ha ribadito l’impegno del suo marchio nel celebrare sia gli atleti sia le diverse comunità del Wisconsin, estendendo il supporto “dal campo alla corte al ghiaccio”. Questo approccio olistico mira a creare un valore reciproco, beneficiando sia il programma atletico che la base di fan.

Il debutto e il contesto nazionale

L’emozionante debutto del logo di Culver’s sulle maglie da football è fissato per il 6 settembre, in occasione di un incontro di alto profilo che vedrà i Badgers affrontare Notre Dame a Lambeau Field. Questo accordo rappresenta una pietra miliare, essendo il primo del suo genere all’interno della prestigiosa conferenza Big Ten e il dodicesimo gestito da Learfield a livello nazionale. La mossa di Wisconsin si inserisce in un contesto più ampio, dove le sponsorizzazioni patch stanno rapidamente guadagnando terreno e diffusione nel panorama dello sport universitario, riflettendo una crescente tendenza alla commercializzazione degli asset sportivi.

Un trend in crescita nel panorama universitario

La decisione strategica di Wisconsin di abbracciare le sponsorizzazioni sulle divise si allinea a una tendenza emergente nel mondo dello sport universitario. Molte università stanno attivamente cercando di monetizzare nuovi asset commerciali, tra cui le patch sulle divise, come mezzo per fornire un sostegno finanziario cruciale alle proprie squadre e ai loro atleti nell’attuale era delle opportunità NIL. Il programma atletico del Wisconsin si è dimostrato particolarmente proattivo in questo senso, avendo già siglato accordi simili, come la partnership con UW Health per gli sport femminili. Inoltre, ha rinegoziato con successo i diritti multimediali con Learfield e l’accordo con Under Armour, garantendo l’inclusione di spazi per le patch. Questo approccio evidenzia una visione lungimirante nella gestione delle risorse e nel supporto continuo all'eccellenza sportiva.