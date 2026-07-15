L'MLB All-Star Game 2026 a Philadelphia ospiterà molti talenti destinati alla Hall of Fame. Tra i titolari spiccano Mike Trout, Freddie Freeman e Shohei Ohtani, quest'ultimo assente per infortunio al ginocchio. Justin Verlander, lanciatore dei Tigers e tre volte Cy Young, è stato nominato "Legend Pick" in vista del suo ritiro.

Tra i "certi" per la Hall of Fame: Aaron Judge (Yankees), status consolidato (assente per infortunio). Bryce Harper (Phillies) è vicino a 2.000 hit e 400 fuoricampo. Chris Sale (Braves) è prossimo ai 3.000 strikeout (ERA 2.97, 60.2 bWAR).

Freddie Freeman (tre volte campione delle World Series) è vicino a 2.600 hit e 400 home run. Mike Trout (90.4 bWAR) è tra i migliori; Shohei Ohtani (superstar, quattro volte MVP) ha raggiunto i 300 fuoricampo.

Candidati emergenti e criteri di selezione

Altri All-Star 2026 con ambizioni per la Hall of Fame: Aroldis Chapman (Red Sox), vicino alle 400 salvezze (candidatura complessa per vicende extra-campo). Juan Soto (Mets), con 45.6 bWAR a 28 anni, è in corsa per i 500 fuoricampo. Kyle Schwarber (Phillies), con otto stagioni da almeno 30 home run, necessita di 500 fuoricampo per una solida candidatura.

Le tendenze di voto attuali privilegiano carriere longeve e statistiche eccezionali (fuoricampo, strikeout, WAR).

Condotta extra-campo e capacità decisiva sono fattori determinanti.

Il sistema di valutazione della Hall of Fame integra statistiche tradizionali e metriche avanzate (WAR). I criteri di selezione riflettono attenzione all'analisi oggettiva, al valore simbolico e all'influenza dei protagonisti. Circa quaranta potenziali futuri Hall of Famer sono attivi ogni stagione. Tra i più sicuri: Justin Verlander, Max Scherzer, Shohei Ohtani, Juan Soto, Mike Trout, Freddie Freeman. Chris Sale e Aroldis Chapman restano in corsa e dovranno consolidare la loro posizione.