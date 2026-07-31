Raffaele Ranucci, capo delegazione azzurro a Pasadena nel 1994, ha ricordato il momento in cui Franco Baresi, dopo aver sbagliato il rigore nella finale dei Mondiali Usa ’94 contro il Brasile, si lasciò andare a lacrime divenute immagine simbolo. Oggi, alla notizia della scomparsa di Baresi, Ranucci confessa: “Ora piango io per un gigante”.

Ranucci e il recupero di Baresi

Ranucci era figura di riferimento nel gruppo di Arrigo Sacchi. Ha ricordato l'infortunio al menisco di Baresi quaranta giorni prima e il suo recupero per la finale. Ranucci ha sottolineato che “nessuno avrebbe creduto al suo recupero” e che Milan e Galliani si affidarono al medico Ferretti per l’intervento.

Usa '94: rigore e lacrime

La finale, sotto un caldo opprimente, vide l’Italia resistere fino ai rigori contro un Brasile. Baresi, nonostante i crampi, fu il primo a calciare il rigore e sbagliò. Ranucci racconta che, dopo l’errore, la panchina fu distrutta, ma Sacchi esortò: “in piedi!”. Baresi si avvicinò a lui, e Ranucci lo consolò, ricordandogli che solo i grandi campioni avrebbero tirato un rigore. “Non potevo piangere allora”, confessa Ranucci.

Un legame profondo

Ranucci sottolinea che tra lui e Baresi rimase un legame profondo, un “filo rosso” evocato dalla foto. “Era come se grazie a quella foto fosse rimasto un filo rosso: la magia dei sentimenti”, ha concluso.

La storica finale

La finale dei Mondiali Usa ’94 si concluse 0-0 dopo tempi regolamentari e supplementari, decisa ai tiri di rigore, una prima assoluta. Baresi, nonostante l’infortunio, guidò la difesa con autorevolezza e classe. Il suo errore dal dischetto e le lacrime rimasero impresse nella memoria collettiva.