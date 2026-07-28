Roberto Mancini è tornato alla guida della Nazionale italiana, a quasi tre anni dalle dimissioni dell'agosto 2023. La decisione, annunciata dal presidente Figc Giovanni Malagò, lo vede CT affiancato da Claudio Ranieri direttore tecnico.

Il primo ciclo: ricostruzione e trionfo europeo

Il rientro di Mancini segue il ciclo iniziato nel maggio 2018, quando accettò l’incarico dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. In quegli anni, avviò una profonda ricostruzione, puntando su un gruppo giovane e propositivo, restituendo entusiasmo. Il percorso culminò con un record di imbattibilità e la vittoria dell'Europeo 2021 a Wembley, il secondo titolo continentale azzurro.

Il fallimento mondiale e le dimissioni controverse

Pochi mesi dopo il trionfo europeo, la Nazionale subì una cocente eliminazione nei playoff per il Mondiale 2022, dalla Macedonia del Nord. Nonostante il risultato negativo, la Federazione confermò la fiducia, affidandogli anche il coordinamento delle giovanili. Tuttavia, nell’agosto 2023, Mancini rassegnò le dimissioni da CT tramite una comunicazione inviata durante le vacanze. Pochi giorni dopo, firmò con l’Arabia Saudita un contratto da 25 milioni netti all’anno fino al 2027, generando dure polemiche per la tempistica.

Il riavvicinamento e il nuovo inizio

Negli anni successivi alle dimissioni, Mancini ha più volte espresso rimpianto per la sua decisione, contribuendo a riaprire un dialogo con l'ambiente federale.

Le sue spiegazioni e scuse hanno spianato la strada alla decisione della Figc di riportarlo alla guida della Nazionale nell’estate del 2026, con il sostegno di Malagò e l'affiancamento di Ranieri.

Le reazioni all'addio

Il comportamento di Mancini, che lasciò la Nazionale per motivi economici, fu giudicato inaccettabile dal 45 % degli intervistati nel 2023, definito un “tradimento”. Il 51 % avrebbe preferito che fosse rimasto in Italia, anche con un compenso inferiore, per onorare l’impegno azzurro.