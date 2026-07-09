Il centrocampista spagnolo Dani Olmo ha espresso un marcato ottimismo e una forte determinazione dopo il successo della Spagna negli ottavi di finale dei Mondiali. La vittoria, ottenuta con grande impegno contro il Portogallo, ha infuso una significativa carica motivazionale nella nazionale iberica, proiettandola con rinnovata fiducia verso i prossimi e decisivi impegni del torneo.

Le parole di Dani Olmo sulla vittoria e la forma fisica

“Ci sentiamo benissimo, molto emozionati e profondamente motivati per la partita che ci attende”, ha dichiarato Olmo, riferendosi all’imminente e cruciale sfida dei quarti di finale.

“La vittoria conquistata con fatica contro il Portogallo – ha aggiunto il calciatore – ci ha dato una grande carica, specialmente grazie al gol decisivo di Mikel arrivato all’ultimo minuto di gioco. Dopo quello sforzo collettivo e l’impegno profuso da tutta la squadra, ora dobbiamo continuare a dare il massimo in ogni fase del torneo”.

Descrivendo le intense sensazioni vissute durante l’incontro, Olmo ha spiegato: “È successo tutto molto velocemente. Dall’esterno, le partite sembrano due volte più intense e si vivono con molta tensione, ma noi in campo abbiamo saputo apprezzarle e gestirle. Tutto è molto più spettacolare quando si è protagonisti. Alla fine, la squadra ha controllato il gioco alla perfezione: Ferran Torres si è girato splendidamente e ha servito un passaggio impeccabile a Mikel, che ha fatto quello che sa fare meglio, concretizzando l’azione.

Ce lo siamo meritato pienamente”.

Riguardo al suo personale stato di forma, il centrocampista ha affermato: “Mi sento in ottima condizione fisica e mentale. Sono pienamente consapevole che quando il gioco passa per le mie mani, devo contribuire con quel dinamismo, quella verve e quel qualcosa in più che ci si aspetta da un giocatore nel mio ruolo. Questa è la mia essenza di calciatore: accelerare il gioco, guardare sempre verso la porta avversaria e cercare di creare chiare occasioni da gol per i compagni o per me stesso. Se dovessi darmi un voto da zero a dieci? Mi sento molto a mio agio in campo, anche se sono uno di quelli che pensa che ci sia sempre ampio margine di miglioramento. Direi un otto, con la voglia di fare ancora di più”.

Prossima sfida: i quarti di finale contro il Belgio

La Spagna ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale superando il Portogallo negli ottavi, grazie a un gol decisivo di Mikel Merino segnato nel recupero, frutto di un pregevole assist di Ferran Torres. Questa vittoria, giunta al termine di una partita estremamente intensa e combattuta, che ha richiesto sacrificio, lucidità e grande concentrazione fino all’ultimo istante, ha aperto le porte alla prossima fase del torneo, dove la Roja affronterà il Belgio.

Olmo ha inoltre evidenziato l’importanza e il valore aggiunto di Lamine Yamal per la squadra, sottolineando: “Anche se non segna o non assiste, ci dà moltissimo con la sua sola presenza in campo, la sua imprevedibilità e la sua capacità di creare superiorità numerica”.

Il centrocampista ha ribadito con chiarezza l’ambizione massima della squadra spagnola: “Il nostro obiettivo non è semplicemente superare i quarti, bensì vincere il Mondiale”, pur precisando che l’attenzione e la preparazione sono ora interamente rivolte al prossimo avversario. Il Belgio è stato descritto da Olmo come “una selezione molto completa”, dotata di “uno dei migliori portieri del mondo” e di numerosi giocatori “differenziali” che richiedono grande attenzione e rispetto.