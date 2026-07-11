L'edizione 2026 dei Campionati italiani di categoria di danza sportiva, ospitata con successo alla Fiera di Rimini e organizzata dalla Fidesm, ha segnato un vero e proprio record di partecipazione. L'evento ha visto la straordinaria presenza di oltre undicimila atleti iscritti, un numero che testimonia la crescente popolarità e vitalità della disciplina a livello nazionale. Le competizioni hanno registrato un totale di 18.300 partecipazioni gara distribuite tra le diverse specialità, attirando una media impressionante di 6.500 presenze giornaliere all'interno degli spazi fieristici.

Questi numeri non solo confermano l'importanza dell'appuntamento nel calendario federale, ma evidenziano anche l'entusiasmo e la dedizione di migliaia di appassionati.

Laura Lunetta, presidente della Fidesm, ha espresso con orgoglio il significato profondo di questa manifestazione. "Sono l'appuntamento più atteso del nostro calendario federale", ha dichiarato, sottolineando come i Campionati rappresentino una vera e propria celebrazione della danza. La presidente ha voluto rimarcare l'importanza di un evento che "premia l'impegno, la passione e la dedizione che ognuno di voi mette in questa disciplina". Le sue parole hanno risuonato come un tributo all'instancabile lavoro degli atleti e dei loro preparatori, evidenziando il valore formativo e aggregativo della danza sportiva.

Rimini: polo d'eccellenza con il nuovo Centro Tecnico Federale

Un annuncio di portata storica ha arricchito l'inaugurazione dei Campionati: la presidente Lunetta ha rivelato l'imminente completamento dei lavori di riqualificazione del primo centro tecnico federale della Fidesm. Questa struttura all'avanguardia, destinata a diventare un pilastro per lo sviluppo della disciplina, sorgerà proprio a Rimini. L'iniziativa rappresenta un investimento strategico per il futuro della danza sportiva italiana, offrendo agli atleti e ai tecnici un ambiente dedicato all'allenamento, alla formazione e alla ricerca dell'eccellenza. Si prevede che il centro sarà ultimato entro pochi mesi, segnando un nuovo capitolo per il movimento.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha manifestato grande soddisfazione per il rafforzamento del legame tra la città e il mondo della danza sportiva. Con una metafora evocativa, il sindaco ha affermato: "Questo è un matrimonio che si è consolidato negli anni, e come accade in tutti i matrimoni che durano, ad un certo punto bisogna mettere su casa". Ha poi aggiunto: "L'idea di avere questa casa della danza nella nostra città ci rende orgogliosi". Le sue dichiarazioni sottolineano l'impegno e l'orgoglio dell'amministrazione comunale nel supportare un settore che porta prestigio e visibilità alla città, consolidando la sua reputazione come capitale della danza sportiva.

L'impatto dei Campionati e il futuro della Danza Sportiva

I Campionati italiani di categoria si confermano, anno dopo anno, uno degli eventi più significativi e attesi per la danza sportiva in Italia. La manifestazione, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e atleti di tutte le età e livelli di preparazione, svolge un ruolo fondamentale nella promozione e diffusione della disciplina. La scelta di Rimini come sede fissa e l'ulteriore investimento nella realizzazione del centro tecnico federale nella stessa città, rafforzano in modo decisivo il suo posizionamento come polo d'eccellenza e punto di riferimento nazionale. Questo impegno congiunto tra federazione e amministrazione locale mira a garantire una crescita costante, la professionalizzazione del settore e l'opportunità per sempre più giovani di avvicinarsi e eccellere nella danza sportiva.