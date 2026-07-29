Alla vigilia dell'attesa sfida di Volleyball Nations League tra Italia e Stati Uniti, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi aveva delineato un quadro di grande equilibrio. Il CT aveva evidenziato come la formazione americana, pur avendo introdotto alcune novità, mantenesse in organico i suoi elementi più rappresentativi. "Loro hanno due nuovi opposti, ma le dinamiche e i meccanismi saranno quelli", aveva spiegato De Giorgi, sottolineando la solidità della struttura avversaria. L'approccio mentale e l'interpretazione della gara erano stati indicati come fattori fondamentali, specialmente in un incontro da "dentro o fuori".

De Giorgi aveva insistito sulla necessità di mantenere un'alta efficienza e di valorizzare la disponibilità e lo spirito di squadra, aspetti allenati intensamente nel percorso di preparazione. "Dovremo essere focalizzati sulla nostra efficienza e sulla capacità, che abbiamo allenato in questo percorso, di essere disponibili, di essere squadra. In queste sfide poi questi aspetti, se allenati, tornano utili", aveva chiosato il tecnico azzurro, rimarcando l'importanza di questi elementi nelle partite decisive.

Il campo ha poi risposto alle aspettative di intensità, con l'Italia che si è aggiudicata una vittoria cruciale al tie-break contro gli Stati Uniti nell'ultimo incontro della Pool 1. Un successo che ha permesso agli azzurri di conquistare il momentaneo quarto posto e di consolidare la propria posizione.

Ferdinando De Giorgi, al termine della gara, ha ribadito l'importanza di questo risultato: "Una partita quella di oggi importantissima. In VNL contano prima il numero di vittorie e poi i punti, quindi aver portato a casa un successo al tie-break con gli Stati Uniti è molto importante. Abbiamo vinto una partita contro una squadra indubbiamente forte e questo significa molto." Il CT ha anche osservato una crescita generale delle squadre medio-forti, evidenziando come "per primeggiare occorre qualità nel fare le cose."

La crescita azzurra e le vittorie strategiche

La competizione ha messo in luce una crescita generale della squadra italiana, sia dal punto di vista tecnico che dello spirito di gruppo.

De Giorgi ha espresso soddisfazione per l'impegno dei suoi atleti: "Dal punto di vista tecnico devo dire che i ragazzi sono stati bravi, perché questa prima pool è stata in costante crescita per prestazioni e qualità. Rispetto alla prima partita abbiamo visto una crescita anche in termini di compattezza e spirito." Il tecnico ha ricordato come, fin dall'apertura del torneo, l'obiettivo fosse "battagliare" e i ragazzi non si siano mai tirati indietro. Queste sfide sono state inoltre un'occasione preziosa per testare nuovi giocatori e rafforzare la coesione del gruppo. Le tre vittorie conquistate in questa fase iniziale si rivelano cruciali per la classifica generale della Volleyball Nations League.

Approccio mentale e sinergia di squadra: le chiavi del successo

L'approccio mentale e la capacità di interpretare i momenti chiave della partita rimangono, secondo De Giorgi, elementi imprescindibili per il successo in una competizione così impegnativa. La preparazione tecnica, unita alla disponibilità dei giocatori a lavorare in sinergia, costituisce la base su cui la Nazionale italiana intende costruire le proprie performance nella fase cruciale della Nations League. La sfida contro gli Stati Uniti ha rappresentato un banco di prova significativo, confermando la solidità, la maturità e la determinazione raggiunta dal gruppo azzurro, pronto a continuare a "battagliare" per i prossimi obiettivi.