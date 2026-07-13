I tennisti Alex de Minaur e Katie Boulter hanno celebrato il loro matrimonio in una cerimonia intima e strettamente privata, scegliendo come data la stessa domenica della finale maschile di Wimbledon. La coppia, legata da sei anni, ha deciso di pronunciare il fatidico "sì" lontano dai riflettori, in un contesto raccolto e familiare che ha mantenuto l'evento segreto fino al giorno successivo.

La cerimonia si è svolta in una storica chiesa situata a Old Woodhouse, nel Leicestershire, località vicina al villaggio d'origine di Boulter. Gli sposi hanno optato per un arrivo congiunto, giungendo insieme a bordo di una Porsche Carrera nera, guidata personalmente da de Minaur, noto appassionato di auto d’epoca.

La tennista britannica ha incantato con un classico abito bianco lungo, caratterizzato da un'elegante scollatura e un bouquet semplice di calle e rose bianche, senza velo. Lo sposo australiano, invece, ha sfoggiato un impeccabile completo scuro, arricchito da un papillon e una rosa all’occhiello.

Una scelta di riservatezza nel giorno della finale

La decisione di convolare a nozze proprio in concomitanza con la finale maschile dell’All England Club non è stata casuale. Entrambi i giocatori erano stati eliminati dal prestigioso torneo: de Minaur per mano di Flavio Cobolli e Boulter al primo turno da Tyra Grant. Questa circostanza ha permesso loro di vivere il momento senza gli impegni agonistici che avrebbero potuto distogliere l'attenzione dal loro giorno speciale.

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti in un pub locale, mantenendo un'atmosfera di grande riservatezza e con un numero ristretto di invitati.

La notizia delle nozze è emersa solo il lunedì mattina, quando le prime indiscrezioni hanno iniziato a circolare sui social media. La coppia aveva annunciato il proprio fidanzamento nel dicembre 2024, tramite un post congiunto sulle piattaforme social, ma ha sempre mantenuto un profilo estremamente discreto riguardo alla propria vita privata. Anche in questa occasione, non sono state diffuse immagini ufficiali della cerimonia, rispettando l'esplicita volontà degli sposi di preservare la privacy del momento.

Prossimi festeggiamenti in Europa

È in programma una celebrazione più ampia per i prossimi giorni, destinata a riunire parenti, amici e numerosi colleghi tennisti provenienti da ogni parte del mondo. La location di questo secondo evento rimane avvolta nel mistero, a ulteriore conferma della volontà della coppia di mantenere la massima riservatezza. De Minaur, che ha recentemente raggiunto per la prima volta la top 5 del ranking ATP, e Boulter, attualmente al 67° posto mondiale, hanno così suggellato la loro storia d’amore in un modo semplice e lontano dai riflettori, scegliendo di condividere questo passo significativo solo con le persone più care.