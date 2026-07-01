Il debutto di Paul Seixas al Tour de France è senza dubbio una delle storie più affascinanti e discusse della vigilia. A soli 19 anni, il prodigio francese si presenta ai nastri di partenza della Grande Boucle con gli occhi di un'intera nazione addosso e lo status – forse prematuro, ma inevitabile – di principale sfidante al trono di Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard per la classifica generale.

A sollevare i primi dubbi sulla gestione del giovanissimo talento transalpino è il suo compagno di squadra Sander De Pestel, intervenuto nel corso dell'ultima puntata del podcast Radio Stelvio.

Tra carichi di lavoro al limite dell'umano e tensioni interne per le convocazioni, il belga ha tracciato un quadro della squadra tutt'altro che banale.

"Mai visto nessuno allenarsi così, nemmeno Vingegaard"

Seixas arriva al Tour dopo il ritiro forzato al Tour Auvergne-Rhône-Alpes a causa di una brutta caduta. "Non ho sentito nulla di preoccupante su Paul dopo quell'episodio, penso stia bene" ha rassicurato De Pestel. Il vero punto di domanda, tuttavia, riguarda ciò che è avvenuto prima del via.

Il corridore belga ha confessato che i blocchi di preparazione affrontati dal diciannovenne sono stati a dir poco estremi, citando un paragone pesante fatto da un nuovo arrivato di lusso nel team:

"Penso che si sia davvero allenato moltissimo. Tiesj Benoot, che ha vissuto da vicino l'epopea di Vingegaard alla Visma, mi ha confessato di non aver mai visto il danese allenarsi duramente come ha fatto Paul Seixas nell'ultimo periodo. Spero solo non sia stato troppo per il suo fisico. Il tempo lo dirà..."

La pressione della Francia e la foga della gioventù potrebbero aver spinto il ragazzo oltre i limiti?

Il verdetto, come sempre, spetterà alla strada.

Terremoto convocazioni: Bissegger e Mühlberger "furiosi"

De Pestel ha poi aperto una finestra sul clima teso che si respira dietro le quinte del team quando si tratta di compilare la lista per l'appuntamento più importante dell'anno. Rimasto fuori dai selezionati e designato come riserva, il belga ha rivelato di aver digerito la scelta solo perché avvisato per tempo, a differenza di altri colleghi:

"A me ha aiutato saperlo in anticipo. Ma la scorsa settimana ci sono stati due corridori che a maggio erano certi di partire e che all'ultimo sono stati informati della loro esclusione. Erano davvero furiosi. Chi erano? Stefan Bissegger e Gregor Mühlberger".

Il blocco Decathlon al Tour: occhio a Riccitello

Accanto al faro Seixas e all'esperienza del già citato Benoot, la formazione transalpina schiererà un roster poliedrico. Per le volate ci saranno Olav Kooij e Cees Bol, supportati dal passista Daan Hoole, mentre per le tappe mosse e la salita la squadra conterà su Nicolas Prodhomme, Aurélien Paret-Peintre e sullo scalatore americano Matthew Riccitello.

Proprio su quest'ultimo, De Pestel ha voluto lanciare un avvertimento a cronisti e rivali, invitando a non considerarlo solo un peso piuma per le grandi vette: "L'anno scorso alla Vuelta mi ha battuto in una cronometro completamente pianeggiante, su un biliardo. E stiamo parlando di un ragazzo alto 1 metro e 68. Non sottovalutatelo mai, nemmeno nei giorni più veloci".