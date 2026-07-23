Deebo Samuel, trentenne wide receiver, resta un nome tra i veterani sul mercato NFL, con l'avvicinarsi dei training camp. Samuel si è detto fiducioso: "Sento di avere ancora almeno tre, quattro anni buoni davanti a me". Ha descritto la free agency come una "montagna russa", caratterizzata da un'attesa costante di chiamate. Nonostante difficoltà personali e professionali, la sua dedizione al gioco rimane immutata: "Per come gioco, qualunque cosa succeda, se posso scendere in campo, darò tutto per la mia squadra".

Nella stagione 2025, Samuel ha guidato i Washington Commanders con 727 yard ricevute, 72 ricezioni e cinque touchdown, aggiungendo 159 yard su corsa e otto touchdown totali.

La sua versatilità è un punto di forza. Nonostante le prestazioni, il suo futuro è incerto e potrebbe richiedere un contratto ricco di incentivi. Samuel ha ribadito la sua preparazione e la determinazione a tornare protagonista appena si presenterà l'occasione, affermando di essere "più che preparato, più che pronto per il momento".

Le possibili destinazioni

Quattro squadre potrebbero essere interessate a Samuel. I Los Angeles Chargers potrebbero sfruttare la sua poliedricità in un attacco guidato da Mike McDaniel, offrendo a Justin Herbert un'arma dinamica. I Las Vegas Raiders, in ricostruzione attorno al giovane quarterback Fernando Mendoza, vedrebbero in Samuel un punto di riferimento esperto.

Gli Indianapolis Colts, dopo la partenza di Michael Pittman Jr., potrebbero beneficiare della sua adattabilità accanto a Daniel Jones e Jonathan Taylor. Infine, i Los Angeles Rams, già forti di Davante Adams e Puka Nacua, potrebbero completare un trio offensivo per Matthew Stafford con l'aggiunta di Samuel.

Il valore di Samuel in NFL

Durante la sua carriera a San Francisco, Samuel è stato impiegato come "pezzo da scacchi" offensivo, efficace sia come ricevitore che come running back. Il suo stile fisico e la sua versatilità lo rendono un profilo unico, sebbene non adatto a ogni sistema offensivo. La chiave per il suo rilancio sarà trovare un allenatore capace di valorizzare al meglio le sue doti di dual-threat. Nonostante dubbi sul suo stato di forma emersi nella scorsa offseason, Samuel ha ribadito la sua determinazione a tornare protagonista.