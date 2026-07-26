Davide Di Veroli ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella spada individuale ai Mondiali di scherma di Hong Kong. Lo spadista romano ha commentato il risultato con franchezza: “Manca una stoccata all’oro e un po’ fa male, ma posso essere solo felice e orgoglioso di questa medaglia”. La sua performance conferma il talento ai massimi livelli.

Il percorso verso questo traguardo non è stato semplice. L'atleta ha descritto la finale come “una gara dura, sofferta, avvincente”, giunta dopo un “periodo duro, a causa di un infortunio”. Nonostante il rammarico per l'oro sfiorato, la sua soddisfazione è palpabile: “sono veramente soddisfatto di essere ancora lì sul podio iridato”, ha dichiarato, esprimendo gioia per il ritorno ai vertici dopo un momento complesso.

Il Secondo Argento Mondiale

Questa medaglia segna il secondo argento mondiale per Di Veroli nella spada individuale, a tre anni dal successo di Milano. Un risultato che conferma la sua straordinaria costanza e la capacità di mantenere prestazioni di altissimo livello. La finale di Hong Kong è stata un duello intenso e combattuto fino all’ultima stoccata. Lo spadista romano ha sfiorato l’oro, cedendo per un’unica stoccata al suo avversario, dimostrando grinta e determinazione.

Il Ritorno Dopo l'Infortunio

Il raggiungimento di questo podio iridato è particolarmente significativo, maturato dopo un complicato infortunio che avrebbe potuto compromettere la sua preparazione. Il ritorno ai vertici, nonostante le difficoltà fisiche e il recupero, evidenzia la grande resilienza e forza di volontà di Di Veroli.

La sua soddisfazione è sincera: pur conservando un legittimo rammarico per l’oro mancato, prevale l’orgoglio per l’argento conquistato, simbolo di impegno e capacità di superare gli ostacoli.

Il Bilancio Azzurro

L'argento di Davide Di Veroli rappresenta il terzo podio per l’Italia in soli due giorni ai Mondiali di Hong Kong, segnale della forza del movimento schermistico azzurro. Prima di lui, Filippo Macchi e Giulia Rizzi avevano già conquistato medaglie d’argento, arricchendo il bottino azzurro. Nella finale della spada individuale maschile, Di Veroli è stato battuto dallo svizzero Lucas Malcotti con il punteggio di 12-11, al termine di una sfida equilibratissima e ricca di emozioni.