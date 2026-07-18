Emiliano Martínez, noto come “El Dibu”, ha espresso un messaggio di forte identità e umiltà. Il portiere argentino ha affermato che tutti i suoi compagni di nazionale provengono dalla classe operaia. Il suo desiderio è che vengano ricordati come lavoratori instancabili, capaci di superare ogni difficoltà, anche nelle sfide più ardue.

Le dichiarazioni di Dibu Martínez: orgoglio e resilienza

Martínez ha dichiarato: “Tutti i miei compagni di squadra in Nazionale provengono dalla classe operaia. Speriamo che ci ricordino come lavoratori che non mollano mai e che, anche se le cose ci costano, ce la caviamo sempre, come si vede in questo Mondiale”.

Ha poi sottolineato la sua tranquillità sotto pressione: “Posso subire uno, due, tre gol, ma nell’azione successiva sono esattamente lo stesso. La pressione non mi pesa. Cerco semplicemente di infilarmi i guanti e, quando arriva l’azione, mi dico: ‘ho più possibilità di pararla’. Che sia una partita normale, una finale o in quartiere, sono lo stesso Dibu di Mar del Plata”. Una mentalità che evidenzia la sua resilienza.

La risposta della Spagna in vista della finale

Il capitano della Spagna, Rodri, ha evidenziato la crescita della sua squadra negli ultimi anni, ricordando le esperienze in Nations League, Europei e ora la finale mondiale. “Dobbiamo avere più voglia di vincere che paura di perdere”, ha detto Rodri, aggiungendo che la Spagna è “molto più di Messi” e che cercheranno di mettere in difficoltà l'avversario, evitando provocazioni.

Le sue parole delineano una squadra spagnola determinata e focalizzata.

Il profilo di Emiliano "Dibu" Martínez: il portiere decisivo

Emiliano Martínez, originario di Mar del Plata, è soprannominato “Dibu” per la sua somiglianza giovanile a un personaggio di una sitcom argentina. È stato decisivo per la vittoria dell’Argentina al Mondiale in Qatar nel 2022, parando rigori cruciali nei quarti di finale e nella finale. Considerato uno dei migliori portieri al mondo, figura tra i top nel suo ruolo secondo la classifica FC 100 del 2025.