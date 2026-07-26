L’Inter ha conquistato una vittoria significativa nella sua seconda amichevole precampionato in Germania, superando il Karlsruher per 2-1. Il successo è arrivato grazie a una doppietta decisiva di Andy Diouf, che ha ribaltato il risultato nei minuti di recupero, regalando ai nerazzurri un trionfo in extremis.

La rimonta nerazzurra al BBBank Wildpark

La sfida, disputata sul campo del BBBank Wildpark, ha visto la formazione nerazzurra trovarsi in svantaggio. Al sesto minuto della ripresa, infatti, il Karlsruher era passato in vantaggio con la rete di Civeja.

Nonostante alcune buone occasioni create già nel primo tempo, l'Inter non era riuscita a concretizzare, trovandosi a inseguire. La svolta è giunta solamente nelle fasi finali del match, quando il tempo regolamentare era ormai scaduto. Al novantunesimo minuto, Diouf ha siglato il pareggio con un potente tiro dalla distanza, caratterizzato da un preciso controbalzo che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Pochi istanti dopo, al novantaquattresimo, il centrocampista francese ha completato l'impresa, firmando il gol decisivo con un altro tiro imparabile da fuori area. Due reti bellissime che hanno permesso all'Inter di completare una rimonta epica.

Diouf protagonista e le sue sensazioni

Andy Diouf si conferma un elemento di spicco in questo inizio di stagione.

Il giovane centrocampista francese, impiegato con versatilità anche come esterno destro, aveva già dimostrato il suo fiuto per il gol nella stagione precedente, andando a segno contro il Bologna. Questa doppietta contro il Karlsruher lo mette nuovamente in grande evidenza, sottolineando la sua importanza nel progetto tecnico. Dopo la partita, Diouf ha espresso le sue buone sensazioni, pur mantenendo un approccio cauto e consapevole: “Siamo solo all’inizio – ha dichiarato – abbiamo lavorato duro in questo ritiro, ogni giorno. Facciamo un passo alla volta”. Parole che riflettono l'impegno e la determinazione della squadra in questa fase cruciale di preparazione.

La preparazione e i prossimi impegni

L'Inter è ancora in piena fase di costruzione e deve trovare la sua forma migliore. I carichi di preparazione atletica sono ancora evidenti, e la squadra deve fare i conti con l'assenza di diversi nazionali, impegnati con le rispettive selezioni al Mondiale. Il test estivo contro il Karlsruher, il secondo dopo la larga vittoria per 16-0 contro l’SV Aasen (dove Diouf aveva già realizzato una doppietta), è stato un banco di prova importante per valutare i progressi. Il calendario prevede ora sfide di alto livello che serviranno a rifinire la condizione fisica e tattica. In programma c'è l'impegno contro il Manchester City, seguito da due appuntamenti di grande prestigio che si disputeranno in Australia: il derby di Milano e il derby d’Italia contro la Juventus. Questi incontri saranno fondamentali per prepararsi al meglio in vista dell'inizio della stagione ufficiale.