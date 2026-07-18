Novak Djokovic ha commentato la semifinale di Wimbledon persa contro Jannik Sinner. Il serbo ha attribuito la sconfitta alla grande fatica accumulata nel precedente quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime, durato cinque ore e quindici minuti, influendo sulle sue condizioni contro l'azzurro.

"Non per sminuire Sinner in alcun modo, ma non mi sono ripreso fisicamente dopo il mio precedente quarto di finale di 5 ore e 15 minuti", ha dichiarato Djokovic. Ha aggiunto: "Il mio corpo risponde in maniera diversa rispetto al passato, è pura biologia.

Non voglio togliere alcun merito a Sinner, che ha vinto il torneo con pieno merito, ma ora è tutto diverso per me".

Il trionfo di Sinner e la rivincita

Jannik Sinner si è imposto su Djokovic in tre set, con un triplo 6-4, conquistando il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon battendo Alexander Zverev in finale. La vittoria dell’azzurro è stata una rivincita dopo la semifinale degli Australian Open, dove Djokovic aveva prevalso al termine di una maratona di cinque set.

Djokovic ha ribadito che la stanchezza accumulata nei quarti ha influito sulla sua prestazione, riconoscendo il valore dell’avversario e la legittimità del successo.

Djokovic: futuro, corpo e US Open

In un'intervista, Novak Djokovic ha riflettuto sul suo percorso e sulle sfide future.

"Il corpo risponde diversamente e questo è solo biologia… l’usura, i vent’anni al massimo livello, stanno lasciando il segno", ha spiegato. "Non sono riuscito a recuperare completamente per la semifinale e non ero fresco come avrei voluto. Ma non voglio togliere nulla a Sinner che ha vinto il torneo".

Guardando avanti, Djokovic ha dichiarato che la sua attenzione è ora rivolta agli US Open. "La mia più grande competizione? Sempre me stesso", ha affermato. Ha menzionato il sostegno della famiglia e la passione che lo spinge, nonostante le difficoltà fisiche.