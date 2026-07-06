L'erba di Wimbledon si prepara a ospitare un quarto di finale stellare che promette spettacolo ed emozioni. Martedì 7 luglio, alle ore 10:00, i campi del prestigioso All England Club vedranno sfidarsi due generazioni e due stili di gioco differenti: da una parte la potenza esplosiva del canadese Felix Auger-Aliassime, dall'altra l'infinita classe e l'esperienza del serbo Novak Djokovic. In palio non c'è solo un posto in semifinale, ma la possibilità di continuare a sognare la conquista di uno dei trofei più ambiti del circuito tennistico mondiale.

Una sfida che mette di fronte un giovane campione in ascesa e una leggenda vivente, entrambi determinati a lasciare il segno su questa edizione del torneo.

Djokovic favorito, ma Auger-Aliassime non parte battuto

Nonostante una classifica ATP che, a prima vista, potrebbe suggerire un esito diverso, i principali bookmaker indicano Novak Djokovic come netto favorito per la vittoria finale. Analizzando le quote proposte, si nota una chiara tendenza: 10Bet quota il successo del serbo a 1.53, mentre una vittoria di Felix Auger-Aliassime è data a 2.40. La linea è confermata anche da Betfair, che offre quote quasi identiche, con Djokovic a 1.53 e il canadese a 2.50. Questa fiducia nel campione serbo deriva dalla sua immensa esperienza sui campi in erba e dalla sua comprovata capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali dei tornei dello Slam.

Auger-Aliassime è considerato un avversario temibile, capace di impensierire chiunque, ma l'aura di Djokovic a Wimbledon lo posiziona un gradino sopra nel pronostico degli addetti ai lavori.

I numeri del match: potenza canadese contro solidità serba

Lo stato di forma dei due giocatori, analizzato attraverso le loro ultime prestazioni, rivela due percorsi differenti per approdare a questi quarti di finale. Felix Auger-Aliassime arriva da una battaglia estenuante contro Alejandro Davidovich Fokina, vinta in cinque set dopo aver lottato punto a punto. I suoi numeri sono impressionanti e testimoniano il suo stile di gioco aggressivo. Il canadese ha messo a segno ben 27 ace, a fronte di soli 4 doppi falli, dimostrando l'incredibile efficacia del suo servizio.

Con il 78% di punti vinti sulla prima di servizio e una velocità media di 203 km/h, la sua battuta sarà un fattore chiave. Tuttavia, il suo tennis ad alto rischio lo ha portato a commettere 47 errori non forzati, bilanciati però da 66 colpi vincenti. Il dato sulla distanza percorsa, 3438 metri, evidenzia un dispendio energetico notevole che potrebbe pesare nell'economia del match.

Dall'altra parte della rete, Novak Djokovic ha superato Roman Safiullin in quattro set, mostrando la sua consueta solidità e intelligenza tattica. Sebbene abbia realizzato meno ace (10), il serbo ha servito con una notevole precisione, registrando un'altissima percentuale di prime in campo (71%). La sua forza mentale è emersa nei momenti di difficoltà, come dimostra la sua capacità di salvare 10 su 14 palle break concesse.

Il rapporto tra vincenti (43) ed errori non forzati (37) è più equilibrato rispetto a quello del suo avversario, segno di un gioco più controllato e meno incline al rischio. Inoltre, avendo giocato un set in meno e percorso quasi un chilometro in meno (2536 metri), Djokovic potrebbe presentarsi all'incontro con maggiori energie fisiche e mentali.

Ranking e precedenti: una sfida tattica tra generazioni

La sfida presenta una curiosa inversione tra classifica mondiale e pronostico. Felix Auger-Aliassime si presenta a questo incontro da numero 4 del ranking ATP, con un bottino di 4390 punti, a testimonianza di una continuità di rendimento che lo ha proiettato stabilmente nell'élite del tennis maschile.

La sua posizione in classifica è il frutto di un percorso di crescita costante che lo ha reso uno degli avversari più temibili del circuito. Novak Djokovic, invece, occupa attualmente la posizione numero 8 della classifica mondiale con 3760 punti. Una posizione insolitamente bassa per una leggenda del suo calibro, ma che non scalfisce minimamente il suo status di favorito, specialmente sull'erba di Wimbledon dove ha scritto pagine di storia. Questo scontro non sarà solo un test tecnico e fisico, ma anche una complessa partita a scacchi tattica. La devastante potenza al servizio e da fondo campo di Auger-Aliassime si scontrerà con la miglior risposta del circuito e la capacità unica di Djokovic di trasformare la difesa in attacco, promettendo un confronto avvincente e dall'esito tutt'altro che scontato.