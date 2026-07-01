Novak Djoković, l'unico tennista serbo ancora in gara a Wimbledon dopo l'eliminazione dei suoi connazionali al primo turno, ha espresso una profonda e articolata riflessione sullo sviluppo del tennis nel suo Paese. Da Belgrado, il campione ha osservato con rammarico che la Serbia non è riuscita a trasformare i brillanti successi individuali in un sistema strutturato e duraturo, capace di autoalimentarsi, a differenza di quanto accaduto in Italia.

“Non credo che la Serbia abbia sfruttato appieno il successo del tennis serbo negli ultimi 20 anni per creare un sistema solido e funzionale, in grado, come quello italiano, di produrre costantemente giocatori di alto livello.

È stata un’occasione d’oro sprecata, perché abbiamo avuto una generazione che ha sfornato ben tre o quattro dei migliori giocatori al mondo in un arco di tempo di soli tre o quattro anni. Quale altro Paese può vantare una cosa simile?” ha dichiarato Djoković, evidenziando il potenziale straordinario ma inespresso.

La mancanza di un Centro Nazionale e di sostegno statale

Il tennista serbo ha ricordato che, nonostante i prestigiosi traguardi raggiunti da lui stesso e da altri campioni di calibro mondiale come Ana Ivanović, Jelena Janković e Nenad Zimonjić, la Serbia non dispone ancora di un Centro Nazionale di Tennis. “Siamo un piccolo Paese che non ha una tradizione tennistica radicata. Eppure, un tempo, Ana, Jelena, Ziki ed io eravamo i numeri uno al mondo.

Abbiamo conquistato la Coppa Davis, abbiamo giocato la finale di Fed Cup, eppure la nostra nazione non possiede un Centro Nazionale di Tennis. Realisticamente, non abbiamo le condizioni adeguate a livello statale per supportare tutti questi ragazzi che aspirano a diventare professionisti,” ha spiegato, sottolineando la grave carenza di infrastrutture e supporto istituzionale.

Successi individuali, senza una pianificazione collettiva

Djoković ha ribadito con forza che i risultati eccezionali ottenuti finora dai tennisti serbi sono il frutto esclusivo di sacrifici personali e familiari, di un impegno titanico, piuttosto che di un progetto collettivo o di una pianificazione strategica a livello statale.

“Sono tutti casi individuali, proprio come lo eravamo noi. Abbiamo avuto l’opportunità di fare qualcosa di significativo per 20 anni, purtroppo questa opportunità non è stata riconosciuta e così è andata. È fondamentale iniziare a costruire qualcosa anche a livello statale, non tutto può essere demandato all'iniziativa individuale,” ha affermato, auspicando un maggiore e più strutturato coinvolgimento delle istituzioni per il futuro del tennis in Serbia.

Il campione ha inoltre commentato le recenti prestazioni dei suoi connazionali a Wimbledon, fornendo un'analisi lucida: “Grazie a Dio, non abbiamo perso tutti. È stata una lotta serrata. Ed è stata una lotta serrata per la vittoria di tutti noi, almeno per Misha,” riferendosi a Miomir Kecmanović, che è stato sconfitto dal talentuoso Jannik Sinner.

Riguardo alla giovane diciottenne Teodora Kostović, eliminata da Aryna Sabalenka, ha aggiunto con ottimismo: “È molto giovane. Un successo fantastico per lei, le si stanno aprendo le porte del tennis mondiale. Penso che sia sulla strada giusta, tutto sta andando per il meglio, si sta dirigendo con determinazione verso la Top 100 del mondo.”

Il contesto e le prospettive del tennis serbo

Il tennis in Serbia ha indubbiamente conosciuto una crescita esponenziale e una visibilità internazionale senza precedenti grazie all'emergere di figure di spicco e campioni del calibro di Djoković, Ivanović e Janković, che hanno proiettato il Paese sulla scena mondiale. Tuttavia, nonostante questi successi individuali straordinari, non è stato istituito un sistema federale o infrastrutturale paragonabile a quello italiano, il quale ha invece investito in modo significativo e lungimirante in centri di formazione all'avanguardia e in politiche mirate allo sviluppo giovanile, creando una base solida per le future generazioni di tennisti.