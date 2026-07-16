Con la ripresa della stagione MLB dopo la pausa dell’All-Star Game, le proiezioni sui playoff iniziano a delineare il quadro finale. Squadre di spicco come i Los Angeles Dodgers e i New York Yankees si confermano tra le favorite per i primi posti nei rispettivi tabelloni, mentre alcune formazioni meno attese, tra cui i Miami Marlins e i Chicago White Sox, emergono come possibili outsider nella corsa alla postseason.

Nella National League, i Dodgers (campioni della NL West) e i Milwaukee Brewers (campioni della NL Central) sono indicati per accedere direttamente al secondo turno, godendo di un bye iniziale.

Le sfide per l’accesso alle fasi successive vedranno i Philadelphia Phillies affrontare i Miami Marlins, mentre i Chicago Cubs si misureranno con gli Atlanta Braves. Le sei squadre più accreditate per il titolo della NL sono quindi: Dodgers, Brewers, Phillies, Cubs, Braves e Marlins.

American League: Yankees e Guardians in testa, i White Sox sorprendono

Anche nella American League, la presenza di franchigie storiche ai vertici è evidente. I New York Yankees e i Cleveland Guardians sono proiettati verso il primo turno di riposo. I restanti posti disponibili vedranno contendersi l’accesso ai playoff Seattle Mariners contro i Chicago White Sox, e i Tampa Bay Rays contro i Boston Red Sox. La sorprendente inclusione dei White Sox tra le prime sei rappresenta una delle maggiori novità di questa fase della stagione.

Queste proiezioni evidenziano la necessità per alcune franchigie di agire con decisione sul mercato, specialmente per far fronte a infortuni e rafforzare la propria posizione in vista di ottobre. Il quadro generale rimane comunque aperto, con la possibilità di ulteriori colpi di scena nella seconda metà della stagione.

Le previsioni degli esperti per Divisioni e Wild Card

Le analisi di diversi esperti suggeriscono che la corsa ai playoff potrebbe riservare ulteriori sviluppi. Nella American League, la East Division vede Rays e Yankees contendersi il primato, mentre i Mariners sono considerati i favoriti nella West. Nella Central, la lotta è serrata tra Tigers e White Sox. Per la National League, i Dodgers sono attesi dominatori della West, con Phillies e Braves in evidenza nella East e i Brewers in testa nella Central.

Le posizioni di wild card vedono in lizza squadre come Cubs, Braves, Cardinals, Nationals, Marlins e Phillies, a conferma di un equilibrio che potrebbe persistere fino all’ultimo.

Infine, tra i possibili vincitori delle World Series, i Dodgers, gli Yankees e i Phillies sono le squadre più frequentemente citate nelle previsioni, sebbene il percorso verso il titolo si preannunci ancora lungo e ricco di incognite.