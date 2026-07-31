Il mercato della Major League Baseball si accende in vista della scadenza del 3 agosto, con il nome di Tarik Skubal al centro delle trattative. Il lanciatore mancino dei Detroit Tigers è ampiamente considerato il principale candidato a un trasferimento imminente, e i Los Angeles Dodgers sono in pole position per assicurarsene le prestazioni. La possibilità di una cessione di Skubal è diventata ancora più concreta dopo una recente partita in cui i Tigers hanno subito una rimonta dai Baltimore Orioles, un episodio che ha rafforzato la convinzione tra gli addetti ai lavori sulla prontezza del club a operare sul mercato.

La maggior parte degli executive ritiene che i Dodgers possiedano sia il capitale di prospetti sia la flessibilità salariale necessarie per concludere l’operazione. L’incertezza sulle condizioni di Shohei Ohtani, la cui disponibilità come lanciatore resta dubbia per il resto del 2026, spinge la dirigenza californiana a cercare un rinforzo di primo piano. Il presidente delle operazioni di baseball dei Dodgers, Andrew Friedman, ha dichiarato: “Ci sono pochi giocatori di livello assoluto nel gioco. Ogni volta che uno di questi è disponibile, partecipiamo sempre alle conversazioni”.

Le principali contendenti per Skubal

Oltre ai Dodgers, anche i Milwaukee Brewers e i Tampa Bay Rays sono indicati tra le possibili destinazioni per Tarik Skubal.

I Brewers, che potrebbero schierare una rotazione di alto livello insieme a Jacob Misiorowski e Kyle Harrison, stanno valutando l’operazione, pur con qualche dubbio sulla volontà della dirigenza di sacrificare i migliori prospetti per un giocatore in scadenza di contratto. I Rays, invece, devono fare i conti con problemi fisici nella loro rotazione, come la rigidità alla schiena di Shane McClanahan, e potrebbero essere chiamati a cedere giovani di valore come Theo Gillen per acquisire Skubal.

Gli Atlanta Braves e i Chicago Cubs rimangono alla finestra. I Braves sono attenti ai costi, mentre i Cubs cercano soluzioni sia a breve che a lungo termine per il monte di lancio. Tuttavia, la sensazione diffusa è che i Dodgers siano i principali favoriti, grazie alla loro forza economica e alla necessità di rinforzare la rotazione in vista della fase decisiva della stagione.

La situazione di Ohtani e la strategia dei Dodgers

L’interesse dei Dodgers per Tarik Skubal è aumentato anche a causa delle condizioni fisiche di Shohei Ohtani, alle prese con problemi al bicipite e al ginocchio che ne limitano l’utilizzo come lanciatore. Il manager Dave Roberts ha confermato che Ohtani ha sviluppato un fastidio al bicipite durante una sessione di bullpen, mentre si sta ancora riprendendo da un infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dal monte dal 3 luglio. Nonostante ciò, Ohtani continua a essere determinante in battuta, come dimostrato dalla recente prestazione contro i Seattle Mariners.

Secondo analisti e insider, tra cui Jeff Passan, “tutti sono quasi rassegnati all’idea che i Los Angeles Dodgers riusciranno a ottenere Tarik Skubal”.

I Dodgers e i Brewers, attualmente appaiati con il miglior record della lega, sono considerate le principali contendenti per il lanciatore dei Tigers, ma la potenza economica e la profondità del roster di Los Angeles sembrano fare la differenza in questa corsa al rinforzo di mercato.