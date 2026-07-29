La Formula 1 si prepara a prendere una decisione cruciale entro la metà di settembre riguardo alla disputa degli ultimi due Gran Premi della stagione, previsti in Qatar e ad Abu Dhabi. In un annuncio significativo, Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group, ha chiarito che, qualora le tappe nel Golfo si rivelassero impraticabili, la conclusione del campionato si sposterà in Europa.

Domenicali ha specificato che la scelta verrà effettuata "al momento opportuno", ma non prima della metà di settembre. Ha inoltre ribadito con fermezza: “Voglio confermare che, se ciò si rivelerà impossibile [andare in Medio Oriente], la fine della stagione si svolgerà in Europa, perché non possiamo andare da nessun’altra parte”.

Questa dichiarazione sottolinea l'importanza strategica del continente europeo come unica alternativa praticabile per concludere il calendario di gara.

Contesto e le alternative europee

La situazione attuale segue una serie di modifiche al calendario già avvenute. I Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita, originariamente programmati per lo scorso aprile, erano stati annullati già a marzo. Successivamente, è stato comunicato che il Gran Premio del Bahrain troverà la sua ricollocazione sul circuito di Sepang, in Malesia, nel fine settimana del 2-4 ottobre. In questo scenario dinamico, il celebre circuito di Imola, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, inizialmente escluso dal calendario di quest'anno, era stato preso in considerazione come possibile sede alternativa per il Bahrain.

Ora, Imola emerge come il principale candidato e favorito per ospitare l'ultima e decisiva gara della stagione in caso di necessità.

Altre opzioni europee, come i circuiti di Portimão in Portogallo e Istanbul in Turchia, pur essendo previste per entrare nel calendario dal 2027, sono attualmente in fase di ristrutturazione e pertanto non risultano disponibili per l'attuale stagione. Questo restringe ulteriormente il ventaglio delle possibili sedi alternative.

Imola: la scelta privilegiata per il finale di stagione

In questo contesto di incertezza, il circuito di Imola si è affermato come la sede più probabile per la gara conclusiva della stagione, qualora le tappe previste in Medio Oriente non possano avere luogo.

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che ha un legame speciale con Stefano Domenicali essendo la sua città natale, è unanimemente considerato il principale candidato per sostituire le gare del Golfo Persico, qualora le circostanze attuali lo rendano indispensabile per la conclusione del campionato mondiale di Formula 1.