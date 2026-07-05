La seconda tappa della Grande Boucle, con il suggestivo traguardo di Barcellona dopo la partenza da Tarragona, si tinge interamente dei colori della UAE Team Emirates. A sollevare le braccia al cielo sul traguardo catalano è il messicano Isaac Del Toro, che corona una giornata memorabile arrivando in parata insieme al suo capitano Tadej Pogačar, autore di un finale magistrale. Jonas Vingegaard mastica amaro sullo strappo conclusivo ma riesce a difendere la maglia gialla.

La fuga iniziale e lo stop di Del Toro

Il percorso odierno presentava un finale da classica, caratterizzato dallo spettacolare circuito cittadino di Barcellona con tre passaggi sulla mitica Cote del Montjuïc.

La prima parte di gara scivola via su binari piuttosto tranquilli. A muovere le acque ci pensa una fuga a tre composta da Alex Molenaar, Frank Van den Broeck e Felix Engelhardt.

Il gruppo principale, tuttavia, non concede troppo spazio, con la Pinarello di Tom Pidcock, si mette a dettare il ritmo per diverse decine di chilometri. La svolta tattica della corsa arriva però in corrispondenza del Col de Begues, la prima vera asperità di giornata. È qui che gli uomini della UAE Team Emirates salgono in cattedra, aumentando sensibilmente la pressione e imponendo un ritmo decisamente più intenso che inizia a mietere le prime vittime nel fondo del gruppo.

La fase centrale della corsa vive di due sussulti imprevisti.

Il primo è un clamoroso pasticcio in casa UAE: Isaac Del Toro accusa un problema meccanico ma l'ammiraglia, in un momento di distrazione, lo supera a bordo strada. Per risolvere la situazione, il meccanico è costretto a risalire la corsa in bicicletta contro il senso di marcia. Il pasticcio costringe il messicano a un inseguimento di alcuni chilometri prima di rientrare. Poco dopo, a ridosso dell'ingresso nel circuito finale di Barcellona, è il giovane Paul Seixas a perdere secondi preziosi a causa di una sfortunata foratura nel momento meno opportuno.

Corsa d'attesa al Montjuich, non arriva la fiammata di Pogacar

Annullata la fuga iniziale, la UAE Team Emirates inizia il suo metodico lavoro ai fianchi del gruppo sul primo passaggio del Montjuïc.

È Brandon McNulty a sobbarcarsi il lavoro più duro, insistendo nella sua azione anche durante la seconda tornata. Nonostante l'apparente forcing, il ritmo impresso dalla formazione emiratina non è così asfissiante, mantenendo l'andamento della corsa lineare e compatto fino all'ultimo giro.

Anche la terza e ultima scalata al Montjuïc non regala gli attacchi frontali tra i grandissimi che il pubblico si aspettava. Il vero piano della UAE Emirates si palesa in tutta la sua lucidità solo nei chilometri conclusivi. In discesa ci prova Mattias Skjelmose, che tenta il colpaccio a sorpresa anticipando i tempi, ma Del Toro è fulmineo nella risposta.

Il messicano imbocca a tutta velocità il breve ma esigente strappo finale.

Dietro di lui le gambe di Jonas Vingegaard non rispondono con la solita brillantezza, lasciando il danese incapace di chiudere il buco. Capito il momento di difficoltà dei rivali, Tadej Pogačar si traveste da perfetto regista: si piazza a ruota di Vingegaard, scherma l'azione degli inseguitori e lascia che il compagno di squadra guadagni quei metri decisivi per mettere al sicuro il risultato.

Sfilata emiratina con Jonas che salva la maglia

Il finale è una passerella trionfale. Pogačar riagguanta Del Toro negli ultimi metri e i due sfilano in parata sotto lo striscione d'arrivo, con lo sloveno che concede volentieri il successo di tappa al compagno di squadra. Appena dietro la coppia regina, un ottimo Remco Evenepoel precede proprio Vingegaard, che stringe i denti e salva le insegne del primato in classifica generale.

Nel gruppetto dei migliori chiudono a 3 secondi anche Paul Seixas, autore di un ottimo recupero dopo la foratura, Tom Pidcock e Juan Ayuso.

Purtroppo la giornata ha segnato anche l'uscita di scena dalla classifica generale di Antonio Tiberi. Partito con l'intento di costruirsi un posto nella top ten, Tiberi si è staccato nel circuito finale ed è arrivato con quasi sei minuti di distacco.