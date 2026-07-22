Il Draft NFL 2027 vedrà nomi già noti come Arch Manning, Dante Moore e Jeremiah Smith tra i primi dieci. Tuttavia, l’attenzione si concentra anche su prospetti meno celebrati, con il potenziale per un salto di qualità decisivo nella prossima stagione universitaria e per scalare le gerarchie del Draft.

Tra i quarterback, Sam Leavitt di LSU è una scommessa interessante. Dopo il trasferimento da Arizona State, le sue statistiche nel 2025 sono calate a causa di meno partite: completi dal 61,7% al 60,7%; touchdown dal 6,9% al 4,2%. Nonostante l'inconsistenza, il suo braccio potente e il nuovo contesto tecnico a LSU potrebbero aiutarlo a trovare la costanza necessaria.

Prospetti offensivi

Bryant Wesco Jr., ricevitore di Clemson, era già considerato una rivelazione nel 2025, ma una lesione alla schiena gli ha fatto saltare metà stagione. Prima, viaggiava a 76,7 yard ricevute a partita in sette gare. Versatile (inside/outside) e atletico, eccelle negli spazi ma deve migliorare la gestione dei palloni difficili, specie contro le difese a zona. Il 2026 sarà cruciale, a patto che la situazione QB a Clemson non lo penalizzi.

Il tight end DJ Vonnahme di Iowa si distingue per le suequalità di bloccante, tra le migliori a livello collegiale, facilitando la transizione. La produzione come ricevitore è ancora teorica, ma l'atletismo suggerisce potenziale dopo la ricezione.

Le tendenze NFL, che valorizzano i tight end completi, potrebbero favorirlo per una chiamata nei primi due giorni del Draft con una grande stagione nel 2026.

Difensori e altri ruoli

Lance Heard, offensive tackle di Kentucky, ha maturato esperienze importanti tra LSU, Tennessee e Kentucky. Ex recluta a cinque stelle e All-Freshman SEC, il suo valore è calato nonostante sia un titolare esperto. Possiede le misure ideali per la NFL ed è efficace in pass/run block. Sebbene con potenziale limitato, può diventare un titolare solido come tackle destro o guardia.

In difesa, Will Heldt di Clemson ha registrato 7,5 sack nella sua prima stagione, con un calo nei tackle individuali. La sua statura (2,01 metri) è un'arma a doppio taglio: vantaggio o svantaggio a seconda della capacità di giocare con baricentro basso.

Potrebbe faticare nel rushare i QB, ma eccelle come bloccante nel gioco di corsa. Se i suoi strumenti di pass rush si tradurranno, potrebbe essere un protagonista collegiale.

Zabien Brown di Alabama è tra i migliori cornerback della classe, con Leonard Moore ed Ellis Robinson IV. Si distingue per la copertura esterna in man coverage (velocità e fisicità) e per i placcaggi. La preoccupazione è la sua versatilità: non ha giocato nello slot, e la sua adattabilità sarà determinante per gli osservatori NFL, influenzando la possibilità di essere il primo CB selezionato nel 2027.

Altri nomi per il Draft 2027

Altri talenti si candidano a emergere nel Draft NFL 2027. Tra questi, CJ Carr, quarterback di Notre Dame, ha impressionato come matricola: 66,7% di passaggi completi, 2.741 yard, 24 touchdown e solo sei intercetti nel 2025.

Le sue qualità includono velocità di lancio e capacità di variare gli angoli. Un altro anno di esperienza potrebbe proiettarlo verso lo status di titolare NFL di qualità.

Melvin Siani, tackle offensivo trasferitosi a Texas da Wake Forest, è un nome da monitorare. Ha giocato tutte le 13 partite da titolare come tackle sinistro nel 2025 senza concedere sack, mostrando doti fisiche e tecniche da potenziale prima scelta. Possiede strumenti fisici d'élite e un temperamento che lo rendono un potenziale breakout di primo giro. Infine, Jayden Bellamy, cornerback di UCF, si è distinto per versatilità e dati difensivi: otto passaggi deviati e un intercetto nel 2025. La sua capacità di giocare sia sul confine che nello slot, unita a un punteggio di impatto elevato, gli conferisce un potenziale da top-50, una volta aggiunta maggiore forza fisica.