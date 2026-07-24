Drew Brees ha rivelato le motivazioni della sua carriera. Nel podcast 'What’s Your Y?', Brees ha spiegato che la sua spinta principale è sempre stata l'amore per il gioco e, soprattutto, per la squadra. "Non avrei mai pensato di aver giocato venti anni nella NFL, ma l’ho fatto perché amavo il gioco, ma soprattutto perché amavo far parte di una squadra. Amavo il lavoro e la fatica che ci metti, e poter scendere in campo la domenica, sapere di dipendere dai tuoi compagni di squadra e loro da te, e avvertire quel senso di unità", ha dichiarato.

Ritiratosi nel 2020, il quarterback non ha abbandonato lo sport.

Oggi è commentatore per Fox e Netflix, pratica basket, surf e mountain bike, e allena una squadra di football liceale con i suoi tre figli. Sostiene la figlia ginnasta. La persona più competitiva in famiglia è la moglie: "Quando giochiamo a giochi da tavolo, devo stare nella sua squadra. Se finisco nella squadra opposta, non mi parla per una settimana. Avevamo partite feroci a charades… lei doveva essere nella mia squadra."

Il Percorso verso la Hall of Fame e le Nuove Passioni

Brees sarà introdotto nella Pro Football Hall of Fame in agosto. Riflettendo sulla carriera, ha sottolineato l'importanza del supporto: "Negli ultimi otto mesi c’è stata questa grande riflessione su tutte le persone e i momenti che ci hanno portato qui.

Quanti entreranno nella Hall of Fame insieme a me. Non ci saremmo certamente arrivati senza di loro. Gran parte della mia carriera è stata svegliarmi ogni giorno dicendo: ‘Ho qualcosa da dimostrare’, e dimostrarglielo." Il motto 'Ho qualcosa da dimostrare' è stato un motore costante.

La necessità di dimostrare il proprio valore ha spinto Brees a superare dubbi sulle sue qualità fisiche, rendendolo uno dei quarterback più completi della NFL, vincendo un Super Bowl e conquistando rispetto. Dopo il ritiro, ha trovato nuove passioni e motivazioni. Oltre al commento sportivo, si dedica all’allenamento dei figli e alla famiglia. La preparazione e il senso di squadra, che hanno segnato la sua carriera, continuano nelle sue nuove attività. Brees trasmette competitività e voglia di migliorarsi in famiglia e nelle nuove sfide.