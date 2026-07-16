Claudio Durigon è il nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A. L'elezione è avvenuta per acclamazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, riunitasi a Bologna in occasione del Volley Mercato. Il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali subentra a Massimo Righi, che ha guidato la Lega dal 2020 al 2026 e che manterrà un ruolo chiave all'interno della struttura come presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel suo discorso di insediamento, Durigon ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accordatagli e ha voluto sottolineare l'importanza del percorso condiviso con il suo predecessore.

"Cercherò di ricambiare questa fiducia mettendo a disposizione la mia esperienza istituzionale, i rapporti costruiti in questi anni e, soprattutto, il mio impegno quotidiano", ha dichiarato. Ha poi aggiunto: "In questi mesi ho avuto modo di conoscere il Presidente Massimo Righi. Per me resterà sempre il Presidente. Da subito si è creato un rapporto di stima, di collaborazione e anche di amicizia. Mi ha fatto appassionare sempre di più a questo mondo, facendomi capire quanto lavoro, quanta competenza e quanta passione ci siano dietro una realtà che, spesso, dall’esterno si conosce solo per quello che accade sul campo".

L'orgoglio per un nuovo incarico

Durigon ha rivelato la sua reazione iniziale alla proposta di assumere la presidenza, descrivendola come quasi incredulità.

"Ho pensato: state scherzando? Non me lo aspettavo davvero", ha ammesso. Tuttavia, una riflessione più approfondita lo ha portato a riconoscere un filo conduttore con la sua esperienza politica, dove ha sempre cercato di "costruire relazioni, mettere insieme persone, trovare soluzioni, dare una mano". Ha poi concluso: "Con grande orgoglio, quindi, accetto questo incarico e desidero innanzitutto ringraziare tutti voi per la fiducia che mi avete accordato".

Il neo-eletto presidente ha delineato la sua visione per il futuro della Lega, affermando: "Per me è un onore entrare a far parte di una realtà che rappresenta una delle più grandi eccellenze dello sport italiano nel mondo. Cercherò di ricambiare questa fiducia mettendo a disposizione la mia esperienza istituzionale, i rapporti costruiti in questi anni e, soprattutto, il mio impegno quotidiano".

Ha inoltre enfatizzato la necessità di accrescere la forza, la visibilità e il riconoscimento della pallavolo italiana, anche attraverso una maggiore attenzione da parte dei media, l'organizzazione di grandi eventi e un più stretto coinvolgimento delle istituzioni.

Decisioni dell'Assemblea e il Volley Mercato

L'elezione di Durigon si è svolta al termine dell'Assemblea straordinaria, durante la quale sono stati discussi e approvati altri punti all'ordine del giorno. Tra questi, l'elezione per acclamazione di Carlo Ghirardi (Consoli Sferc Brescia) come nuovo consigliere della Serie A2 Credem Banca, in sostituzione del consigliere uscente Fabio Mechini. L'assemblea ha inoltre esaminato il bilancio preconsuntivo 2025/26 e ha dato l'approvazione unanime al bilancio preventivo per la stagione 2026/27.

Il Volley Mercato, appuntamento tradizionale che si tiene a Bologna, rappresenta un momento cruciale per il mondo della pallavolo, riunendo addetti ai lavori e società per confronti, momenti di formazione e la definizione dei roster in vista della nuova stagione. In questa cornice vengono anche conferiti importanti riconoscimenti, come il Premio “Costa–Anderlini” al miglior allenatore e il Premio “Gianfranco Badiali” al miglior giocatore italiano Under 23, a testimonianza dell'impegno della Lega nella valorizzazione delle eccellenze tecniche e dei giovani talenti.

Durigon ha concluso il suo intervento con una riflessione sul valore intrinseco della comunità: "Una Lega non è fatta soltanto di regolamenti, bilanci e competizioni.

Una Lega è una comunità. E una comunità cresce quando nessuno pensa soltanto alla propria metà campo, ma tutti guardano nella stessa direzione. Questo è lo spirito con cui inizio questo percorso. Perché i risultati più importanti non nascono mai dal lavoro di una sola persona. Nascono da una squadra. E da oggi, se lo vorrete, questa squadra la costruiremo insieme".