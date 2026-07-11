La NBA Summer League di Las Vegas ha preso il via con un duello molto atteso tra AJ Dybantsa, prima scelta assoluta del Draft 2026, e Darryn Peterson, seconda selezione. Sul campo del Thomas & Mack Arena, di fronte a un pubblico numeroso, i due giovani talenti hanno offerto uno scontro avvincente, culminato con la prestazione dominante di Dybantsa, autore di 27 punti nella vittoria dei Washington Wizards per 92-88 contro gli Utah Jazz.

Dybantsa, ala di 2,06 metri, ha subito lasciato il segno, realizzando il primo canestro e chiudendo il primo quarto con 11 punti e quattro rimbalzi.

Il giocatore ha espresso la sua soddisfazione: «È stato fantastico scendere in campo per la mia prima partita NBA. Durante gli allenamenti estivi ho fatto molte giocate al ferro, quindi è stato bello poterlo fare anche in partita». La sua aggressività è stata evidente, culminata in una spettacolare schiacciata che ha entusiasmato il pubblico.

Il confronto tra Dybantsa e Peterson

Peterson, con 24 punti, ha impiegato del tempo per trovare il ritmo, ma ha guidato la rimonta dei Jazz nel secondo tempo, portando la squadra a un solo punto di distanza nel finale. «Ogni anno c’è qualcuno scelto prima di un altro al Draft e il fatto che lui sia stato selezionato prima di me mi spinge a migliorare», ha affermato Peterson.

«Non sarà l’ultima volta che ci affronteremo e ogni volta darò tutto per aiutare la mia squadra a vincere, anche se oggi non ci siamo riusciti». L'intesa tra Dybantsa e Tre Johnson si è dimostrata decisiva per i Wizards, con i due che hanno combinato per un totale di 53 punti. Dybantsa ha sottolineato: «Ho giocato con Tre una sola volta al liceo e i nostri giochi si completano a vicenda. Non puoi marcare entrambi con la nostra capacità di segnare, quindi ci siamo detti di restare aggressivi e così le squadre non potranno batterci».

Le altre stelle della Summer League

La prima notte della Summer League ha messo in luce anche altri giovani talenti. Morez Johnson Jr. dei Dallas Mavericks ha impressionato con 27 punti e otto rimbalzi.

Yaxel Lendeborg dei Golden State Warriors ha realizzato una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi, aggiungendo anche sei assist. Darius Acuff Jr. dei Sacramento Kings ha confermato le attese con 19 punti e sette assist. Anche Tarris Reed Jr. dei San Antonio Spurs e Johni Broome dei Philadelphia 76ers hanno ottenuto doppie doppie, evidenziando la loro presenza sotto canestro. Tra i tiratori, Liam McNeely dei Charlotte Hornets si è distinto per la sua precisione dall'arco, mettendo a segno sette triple su otto tentativi e chiudendo con 28 punti. Queste prime prestazioni offrono alle squadre un'importante anteprima delle potenzialità dei nuovi acquisti e delle possibili rivelazioni per la prossima stagione NBA. La Summer League continuerà fino al 19 luglio, con i Wizards e Dybantsa che affronteranno i Kings, mentre i Jazz saranno impegnati contro i Clippers.