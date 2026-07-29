Alexandra Eala ha compiuto un’impresa memorabile nella sua prima partecipazione al Mubadala DC Open a Washington, DC. La giovane tennista filippina ha superato la campionessa in carica Leylah Fernandez con il punteggio di 6‑2, 7‑6(1), assicurandosi un posto nei quarti di finale del torneo.

Una Rimonta Spettacolare

Il match ha visto Eala protagonista di una rimonta straordinaria nel secondo set. Trovandosi in svantaggio per 1‑5, la tennista filippina ha mostrato una determinazione incrollabile, vincendo cinque giochi consecutivi e portando la partita al tie‑break.

Qui, ha dominato in modo perentorio con un parziale di 7‑1, chiudendo l'incontro. Questa vittoria non solo le ha garantito l'accesso ai quarti, ma ha anche interrotto la striscia vincente di sei match consecutivi di Fernandez a Washington, DC, evidenziando la sua resilienza e la capacità di imporsi nei momenti cruciali.

Percorso e Contesto Recente

Con questo successo, Alexandra Eala ha portato il suo record stagionale a 25‑17, raggiungendo il suo quinto quarto di finale nel 2026. La sua ascesa è stata marcata da risultati significativi, tra cui l'eliminazione della vincitrice in carica di Wimbledon, Iga Swiatek, al torneo di SW19 all’inizio del mese. Precedentemente, aveva raggiunto le semifinali al torneo di Berlino, dove era stata fermata dalla futura campionessa e vincitrice di Wimbledon, Linda Noskova.

La prossima sfida per Eala sarà contro la seconda testa di serie Elina Svitolina o la qualificata Polina Kudermetova, in una partita che deciderà un posto in semifinale.

Dettagli Cruciali del Match

Nel primo set, Eala ha preso subito il comando, capitalizzando un doppio fallo di Fernandez che le ha concesso il break iniziale e un vantaggio di 2‑0, poi consolidato a 3‑0 in pochi minuti. Per tutto il set, Eala ha sfoderato forehand incisivi e potenti, mentre Fernandez ha faticato a controllare i suoi colpi, commettendo frequenti errori di dritto e colpendo rovesci piatti in rete. Un decimo errore di dritto di Fernandez ha permesso a Eala di chiudere il primo parziale in soli ventinove minuti con il punteggio di 6‑2.

Il secondo set ha visto una reazione di Fernandez, che si è portata in vantaggio per 5‑1, sembrando destinata a forzare il terzo set. Tuttavia, Eala non si è arresa. Ha strappato il servizio a Fernandez due volte, prima sul 5‑2 e poi sul 5‑4, portandosi in vantaggio per 6‑5. Nel tie‑break decisivo, Fernandez ha mostrato segni di tensione, sbagliando una volée di routine e un dritto lungo, finendo sotto 0‑3 e poi 1‑5. La versatilità e la difficile lettura del dritto di Eala sono state determinanti: un eccellente dritto incrociato ad angolo stretto ha congelato Fernandez, offrendo a Eala una serie di match point sul 6‑1. Con un dritto vincente lungo linea, Alexandra Eala ha sigillato la vittoria in un’ora e cinquantatré minuti, confermando la sua capacità di "far accadere le cose" nei momenti decisivi e di imporsi con autorità contro una campionessa in carica.