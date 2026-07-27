Martedì 28 luglio, alle ore 14:00, i campi in cemento di Washington saranno teatro di un confronto per i sedicesimi di finale del torneo WTA tra la filippina Alexandra Eala e la cinese Qinwen Zheng. Le due giocatrici arrivano a questo appuntamento con percorsi e stati di forma differenti.

Zheng favorita nonostante il ranking: le quote

Nonostante una classifica mondiale che sulla carta favorirebbe Alexandra Eala, i principali bookmaker internazionali indicano in Qinwen Zheng la probabile vincitrice. Le quote vedono la tennista cinese favorita con una media di 1.61, mentre il successo della filippina si attesta intorno a 2.27.

Questa valutazione suggerisce che, al di là del ranking, fattori come la superficie o le recenti performance sul duro potrebbero aver orientato il pronostico a favore di Zheng. Eala scende in campo con i favori della classifica ma nel ruolo di sfavorita.

Analisi delle ultime uscite

Qinwen Zheng arriva dalla sconfitta nei quarti di finale del torneo di Atene, disputato su una superficie dura. Nel match perso contro Barbora Krejcikova, la cinese ha mostrato un servizio potente ma discontinuo, con 6 ace a fronte di 7 doppi falli. La bassa percentuale di prime di servizio (48%) ha rappresentato un punto debole, costringendola a giocare troppi punti sulla seconda. Tuttavia, la sua aggressività in risposta è emersa con chiarezza, avendo vinto il 72% dei punti sulla seconda di servizio dell'avversaria.

La sfida per Zheng sarà trovare maggiore regolarità al servizio senza sacrificare la potenza.

Alexandra Eala, invece, ha disputato il suo ultimo incontro sull'erba di Wimbledon, uscendo sconfitta agli ottavi di finale contro Jasmine Paolini in tre set. Le sue statistiche rivelano un gioco più equilibrato. Con 2 ace e 3 doppi falli, Eala ha dimostrato un maggiore controllo, supportato da una percentuale di prime di servizio del 55% e un solido 67% di punti vinti con essa. Il suo punto debole sembra essere stata la conversione delle palle break: su 10 opportunità create, ne ha sfruttate appena 3. Il passaggio dall'erba al cemento richiederà un rapido adattamento, ma la sua solidità da fondo campo potrebbe mettere in difficoltà il gioco più rischioso di Zheng.

Ranking e precedenti: un divario sorprendente

L'aspetto più sorprendente di questo incontro risiede nella notevole differenza di classifica tra le due contendenti. Alexandra Eala si presenta da numero 29 del ranking WTA. Al contrario, Qinwen Zheng occupa attualmente la 123esima posizione, con un movimento in classifica che la vede in fase calante. Questo divario di quasi cento posizioni rende il pronostico dei bookmaker ancora più intrigante. Non risultano precedenti ufficiali tra le due giocatrici; quello di Washington sarà quindi il loro primo confronto diretto.

La sfida di Washington si preannuncia quindi come un affascinante rebus tattico. Da un lato, la solidità e la classifica di Alexandra Eala, dall'altro la potenza e l'aggressività di Qinwen Zheng, che gode della fiducia degli analisti. Sarà una battaglia tra la costanza e il rischio, dove la gestione dei momenti chiave e la capacità di imporre il proprio ritmo di gioco sul cemento americano si riveleranno decisive.