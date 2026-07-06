Edoardo Bolsonaro ha sferrato un attacco diretto contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, evocando la cosiddetta “maledizione del 13” in un contesto strettamente legato ai Mondiali di calcio. Questo riferimento, carico di significati simbolici e di una forte scaramanzia, è stato utilizzato per criticare aspramente l'attuale capo di stato brasiliano, inserendosi in un dibattito politico che sfrutta la visibilità del prestigioso torneo iridato.

L'attacco di Edoardo Bolsonaro e il contesto dei Mondiali

Durante un suo recente intervento pubblico, Edoardo Bolsonaro ha dichiarato che Lula sarebbe vittima di questa “maledizione del 13”.

L'espressione, che richiama una credenza popolare diffusa, è stata intenzionalmente collegata alla gestione del torneo internazionale. Il richiamo al numero tredici, tradizionalmente associato alla sfortuna in diverse culture e in particolare nel folklore brasiliano, è stato impiegato per suggerire una presunta incapacità o un destino avverso che graverebbe sull'operato del presidente in carica.

Le implicazioni politiche della "maledizione del 13"

L'uso della “maledizione del 13” non è affatto casuale, ma rappresenta una precisa strategia retorica. Nel contesto brasiliano, il numero tredici è spesso percepito come portatore di sventura. Utilizzarlo in un dibattito politico e sportivo serve a delegittimare la figura di Luiz Inácio Lula da Silva, insinuando che la sua presidenza sia segnata da un corso negativo.

L'attacco, sferrato in un periodo di massima attenzione mediatica come quello dei Mondiali di calcio, mira a sfruttare l'emotività collettiva per generare un significativo impatto mediatico e influenzare l'opinione pubblica.

Il numero 13 nel calcio brasiliano: l'esempio di Zagallo

La superstizione legata al numero 13 affonda le sue radici nella profonda cultura calcistica brasiliana, manifestandosi in modi contrastanti. Un esempio emblematico di questa dualità è rappresentato da Mário Jorge Lobo Zagallo, una figura storica e leggendaria del calcio verdeoro. Per Zagallo, soprannominato affettuosamente “il vecchio Lupo”, il tredici non era affatto un numero sfortunato, ma al contrario, un numero fortunato e propizio.

Zagallo associava il numero 13 a una serie di successi e coincidenze positive che hanno costellato la sua carriera. Amava sottolineare che l'espressione “Brasil campeão” è composta da tredici lettere. Inoltre, nel 1994, quando ricopriva il ruolo di coordinatore tecnico della nazionale, la vittoria del Mondiale fu ottenuta con la somma delle cifre dell'anno (9+4) che fa tredici. La sua vera e propria ossessione per questo numero si estendeva anche a dettagli della vita personale, come il numero di parole nelle risposte che forniva ai giornalisti o la data del suo matrimonio, celebrato il 13 gennaio. Questo esempio storico evidenzia come il tredici possa essere reinterpretato non come un presagio di sventura, ma come un simbolo di fiducia e successo, ponendosi in netto contrasto con l'interpretazione negativa e polemica adottata da Edoardo Bolsonaro nel suo attacco politico.