Una giornata memorabile per l'atletica italiana si è scritta a Eugene, negli Stati Uniti, dove Larissa Iapichino ha compiuto un'impresa storica. L'atleta delle Fiamme Oro, prossima ai 24 anni e originaria di Firenze, ha infatti stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo, superando un primato che resisteva da ben ventotto anni. Con un balzo eccezionale di 7.12 metri, realizzato al primo tentativo e con un vento a favore perfettamente nei limiti regolamentari (+1.8), Iapichino ha battuto di un solo centimetro il precedente record nazionale, detenuto nientemeno che da sua madre, la leggendaria Fiona May, dal lontano 1998.

Questo risultato non solo riscrive le statistiche, ma aggiunge un capitolo emozionante alla storia sportiva familiare.

Il primato precedente, fissato a 7.11 metri, era stato stabilito da Fiona May durante gli Europei di Budapest nell'agosto del 1998. Un dato che rende l'impresa di Larissa ancora più suggestiva: la giovane atleta è nata il 18 luglio 2002, ben quattro anni dopo che sua madre aveva impresso il suo nome negli annali dell'atletica italiana. Dopo aver siglato il suo salto da record, Larissa Iapichino ha proseguito la gara con tre tentativi nulli, una successiva rinuncia e, infine, un ultimo salto di minore importanza, ma il risultato storico era già stato raggiunto. La competizione ha visto la vittoria finale della padrona di casa, la statunitense Tara Davis-Woodhall, che ha superato Iapichino di un solo centimetro, atterrando a 7.13 metri.

Una giornata storica per l'atletica italiana a Eugene

La straordinaria performance di Larissa Iapichino non è stata l'unica nota di merito per i colori azzurri in questa tappa della Diamond League a Eugene. La stessa giornata ha infatti celebrato un altro trionfo italiano con Leonardo Fabbri nel getto del peso. L'atleta italiano ha dominato la sua disciplina, aggiudicandosi la vittoria e la sua seconda tappa stagionale nel prestigioso circuito. Al suo primo tentativo, Fabbri ha scagliato il peso a una distanza impressionante di 22.74 metri, una misura che si è rivelata essere il miglior lancio mondiale stagionale. Questo risultato gli ha permesso di superare agevolmente il secondo classificato, Rajindra Campbell, che ha fermato il suo miglior lancio a 22.16 metri, confermando il momento d'oro dell'atletica italiana.

Larissa Iapichino: un record che resta in famiglia

Il balzo di 7.12 metri di Larissa Iapichino non è solo un numero, ma il simbolo di un nuovo capitolo per il salto in lungo italiano. Questo risultato storico migliora di un solo centimetro il primato che sua madre, Fiona May, aveva stabilito ben ventotto anni fa, mantenendo così il record nazionale all'interno della stessa famiglia. Subito dopo aver realizzato l'impresa, l'atleta azzurra ha cercato e raggiunto il padre Gianni tra il pubblico, condividendo con lui l'emozione e la gioia per il traguardo raggiunto. Il palcoscenico di questa memorabile prestazione è stata la tappa di Eugene della Diamond League, uno degli eventi più prestigiosi e seguiti nel panorama internazionale dell'atletica leggera, che ha visto l'Italia protagonista con due eccezionali vittorie.