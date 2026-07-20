La capitale si prepara a vivere un'intensa settimana di sport con gli Europei di calcio a 7. Dal 22 al 25 luglio, il suggestivo Parco Schuster di Roma sarà il cuore pulsante di questa prestigiosa competizione internazionale, che vedrà sfidarsi otto nazionali pronte a contendersi il titolo continentale. L'evento, attesissimo dagli appassionati, conferma la crescente centralità di Roma nel panorama del calcio a 7.

Le otto squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi equilibrati. L'Italia, in qualità di paese ospitante, è stata inserita nel Gruppo A, dove affronterà le rappresentative di Grecia, Ucraina e Romania.

Il Gruppo B, invece, vedrà confrontarsi Inghilterra, Danimarca, Serbia e Austria, promettendo sfide avvincenti fin dalle prime battute del torneo.

La nazionale azzurra, sotto la guida del commissario tecnico Daniele D’Orto, farà il suo debutto mercoledì 22 luglio alle ore 21:15, affrontando la Grecia. Il percorso dell'Italia proseguirà giovedì 23 luglio, sempre alle 21:15, con la partita contro l'Ucraina, per poi concludere la fase a gironi venerdì 24 luglio alle 10:15 contro la Romania. Un nome di spicco tra i convocati è quello di Alessandro Florenzi, già vincitore di un Europeo con la nazionale maggiore a Wembley nel 2021, la cui esperienza sarà fondamentale per gli azzurri. Tutti gli incontri della selezione italiana saranno trasmessi in diretta sul canale in chiaro Sportitalia, garantendo ampia visibilità all'evento.

Il format della competizione e le squadre

Il torneo degli Europei di calcio a 7 si articola in una fase iniziale a gironi, che determinerà le squadre qualificate per le successive fasi a eliminazione diretta. Le otto nazionali sono distribuite in due gruppi da quattro, come precedentemente indicato. Dopo le sfide della fase a gironi, le migliori squadre accederanno alle semifinali, per poi contendersi la vittoria nella finale che incoronerà la squadra campione d'Europa di questa disciplina in rapida crescita.

Roma, polo internazionale del calcio a 7

La vocazione di Roma come polo di riferimento per il calcio a 7 è destinata a consolidarsi ulteriormente nei prossimi anni. La città è stata infatti scelta dalla International Football 7 Federation per ospitare un altro evento di grande risonanza: la Intercontinental Cup 2026.

Questo prestigioso torneo si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto e prevede la partecipazione di dodici nazionali nella categoria principale e otto club nella categoria Master, riservata a giocatori over 35. L'organizzazione di tali eventi sottolinea la strategia di sviluppo e l'impegno della Federazione nel rafforzare la presenza del calcio a 7 a livello europeo, confermando Roma come uno dei centri nevralgici per i formati alternativi del calcio nel continente.