L'Italia ha inaugurato gli Europei di nuoto di Parigi con una storica vittoria nel mixed team event di tuffi, conquistando il primo oro della rassegna continentale. La squadra azzurra, formata da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra, ha dominato la gara inaugurale all'Olympic Aquatic Centre, precedendo la Russia ('Atleti neutrali B'), argento, e l'Ucraina, bronzo.

Questo trionfo nel mixed team event, specialità non olimpica per squadre miste, sottolinea l'eccellente preparazione della Nazionale italiana. Gli azzurri hanno dimostrato una prestazione solida e compatta, distinguendosi in questa importante competizione internazionale.

La strategia di un gruppo giovane e motivato

La formazione italiana, sotto la guida del direttore tecnico Oscar Bertone, ha saputo coniugare esperienza e giovani talenti. I quattro medagliati erano tra i dodici atleti convocati per la spedizione parigina, selezionati dopo un collegiale e i Campionati Assoluti Estivi Open. Per atleti come Raffaele Pelligra, questa vittoria segna un debutto con la squadra assoluta, evidenziando un chiaro ricambio generazionale all'interno della Nazionale.

Il DT Bertone aveva già evidenziato questa tendenza, affermando: «È in atto un cambio generazionale e questo è un primo segnale importante. Siamo tuttavia pronti per qualsiasi evenienza e ci auguriamo che i giovani ci siano d’aiuto in questo programma di rinnovamento con entusiasmo, disponibilità e qualità tecniche che li contraddistinguono».

Prospettive future e il calendario degli Europei

Il mixed team event, svoltosi tra le 14:30 e le 16:15, ha dato il via al programma degli Europei di tuffi, che si estenderà fino al 6 agosto. La rassegna prevede altre specialità, comprese le finali olimpiche e non. Questa competizione rappresenta un banco di prova importante per la squadra, in vista dei prossimi impegni internazionali, come i Mondiali e le qualificazioni olimpiche.

Questa medaglia d'oro nel mixed team event conferma non solo il talento individuale, ma anche la crescita del movimento dei tuffi azzurri. Con una squadra giovane e determinata, l'Italia si proietta verso un futuro promettente, pronta a recitare un ruolo da protagonista nelle prossime competizioni continentali e mondiali.