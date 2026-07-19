L'Italia ha brillato agli Europei Under 18 di atletica leggera, in corso a Rieti, conquistando un doppio podio nella marcia femminile. La giovane Rebecca D’Alessandro ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicata la medaglia d'oro nei 5000 metri su pista, mentre la compagna di squadra Caterina Carissimi ha completato il podio azzurro con una medaglia di bronzo.

La fuga solitaria di D’Alessandro per l'oro

La performance di Rebecca D’Alessandro è stata un capolavoro di strategia e resistenza. La marciatrice abruzzese ha imposto il proprio passo con determinazione, lanciandosi in una fuga solitaria a due chilometri dal traguardo.

Questa mossa decisiva le ha permesso di distanziare le avversarie, tagliando il traguardo in solitudine e assicurandosi il titolo continentale nei 5000 metri di marcia. Un successo che conferma il talento dell'atleta italiana.

Carissimi, un bronzo conquistato con tenacia

Emozionante è stata la gara di Caterina Carissimi. L'atleta lombarda ha dimostrato tenacia e spirito combattivo, ingaggiando una lotta serrata fino all'ultimo giro con la spagnola Paula Elvira. Nonostante la resistenza dell'avversaria, Carissimi è riuscita a mantenere la terza posizione, assicurandosi la medaglia di bronzo. La sua eccellente prestazione ha contribuito a completare il doppio podio azzurro nella marcia femminile, regalando all'Italia ulteriori successi.

Il bilancio azzurro agli Europei U18

Le imprese di D’Alessandro e Carissimi arricchiscono il medagliere dell'Italia agli Europei Under 18 di Rieti. Con queste due medaglie, il bottino azzurro sale a cinque: con due ori, due argenti e un bronzo. Ciò conferma la forza e la crescita del movimento giovanile italiano nell'atletica leggera. Tra gli altri successi, spicca l'oro di Kelly Doualla nei 100 metri, un'impresa con un nuovo e impressionante record europeo Under 18, a testimonianza di un'Italia protagonista a livello continentale.