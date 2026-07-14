La Nazionale italiana Under 18 maschile torna in campo nei Campionati Europei di categoria, in corso tra le Marche, sede della Pool I, e il Lazio, dove si disputa la Pool II. Gli azzurrini allenati da Vincenzo Fanizza affronteranno questa sera alle ore 20.00 la Slovenia al PalaSavelli, in un confronto che potrebbe risultare determinante per l'accesso alle semifinali. La formazione slovena occupa infatti il secondo posto della classifica, l'ultimo utile per proseguire il cammino nella competizione, mentre l'Italia insegue a una sola lunghezza di distanza.

Una vittoria consentirebbe agli azzurrini di operare il sorpasso e di presentarsi con concrete possibilità di qualificazione all’ultima sfida della fase a gironi.

Italia-Slovenia: la partita in diretta streaming

Il percorso dell'Italia è stato finora caratterizzato da quattro successi e una sola sconfitta. La squadra di Fanizza ha superato Serbia, Finlandia, Grecia e Islanda, cedendo soltanto alla Polonia, una delle formazioni più accreditate del torneo. Il ko ha rallentato la corsa degli azzurrini, ma non ha compromesso le possibilità di qualificazione. La sfida contro la Slovenia assume quindi un'importanza particolare per la classifica della Pool I, mettendo di fronte due nazionali in lotta per uno dei posti disponibili nelle semifinali.

In un girone molto equilibrato, ogni punto può risultare decisivo nella definizione della graduatoria finale. La partita tra Italia e Slovenia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo, che trovate di seguito.

L'Italia riparte dal successo sull'Islanda

Dopo la battuta d'arresto contro la Polonia, l'Italia ha reagito immediatamente tornando al successo nella sfida con l'Islanda, superata con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-11, 25-12). Gli azzurrini hanno controllato l'incontro fin dalle prime battute, mantenendo continuità di rendimento e senza concedere alle avversarie l'opportunità di rientrare in partita. La squadra ha gestito con autorità tutti i fondamentali, confermando la qualità del proprio gioco. Sul piano individuale il miglior realizzatore è stato l'opposto Leonardo Meoni con 15 punti, seguito da Iacopo Illini, autore di 14 punti.