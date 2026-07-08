Inizia con una vittoria il cammino dell'Italia agli Europei Under 22 femminili. La formazione guidata da Nino Gagliardi ha superato la Polonia al termine di una sfida combattuta, imponendosi con il punteggio di 3-2. Un successo che consente alle azzurrine di muovere subito la classifica e di presentarsi con fiducia al secondo impegno della fase a gironi. Questa sera (mercoledì 8 luglio) alle 19.30 l'Italia tornerà infatti in campo per affrontare la Serbia, in una partita che potrà fornire indicazioni importanti per il prosieguo del torneo continentale.

Italia-Serbia: la partita in streaming

Il secondo appuntamento del girone mette di fronte due nazionali che arrivano alla competizione con ambizioni importanti e con un percorso già avviato nella fase iniziale del torneo. L'Italia si presenta con l'obiettivo di dare continuità al proprio cammino, mentre la Serbia cerca conferme dopo un esordio positivo. Anche la classifica del raggruppamento rende il confronto significativo: la Serbia guida il girone con tre punti dopo il successo ottenuto contro il Portogallo, mentre l'Italia segue a quota due grazie alla vittoria al tie-break all'esordio. Si tratta quindi di una sfida utile per misurare il livello delle due squadre e per capire quali equilibri potranno emergere nelle prossime giornate.

In una fase a gironi così breve, ogni partita può incidere in modo rilevante sulla graduatoria e sul percorso verso la qualificazione. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della CEV European Volleyball Confederation, che trovate di seguito.

La convocate da Gagliardi

Fanno parte della selezione azzurra le palleggiatrici Sassolini e Amoruso, le schiacciatrici Piomboni e Manfredini, le centrali Marchesini e Bosso, gli opposti Adigwe e Allaoui, oltre a Gambini, Tosini, Quero e Peroni. Il ruolo di libero è affidato a Regoni, mentre Talarico completa il gruppo a disposizione dello staff tecnico. Un organico costruito per affrontare un calendario impegnativo e chiamato a confermare quanto di buono mostrato nella gara d'esordio, dove la miglior realizzatrice dell'incontro è stata Merit Adigwe con 19 punti, mentre Dalila Marchesini ha offerto un contributo determinante a muro, mettendo a segno nove punti nel fondamentale e chiudendo la gara con il 45% di efficacia in attacco.