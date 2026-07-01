Ultima e decisiva sfida della fase a gironi per l’Italia agli Europei Under 22 maschili di Albufeira, in Portogallo. Dopo il successo all’esordio contro la Bulgaria e la sconfitta rimediata contro la Repubblica Ceca, gli azzurrini di Vincenzo Fanizza torneranno in campo questa sera alle ore 21.30 italiane per affrontare la Francia in una partita che vale l’accesso alle semifinali. La classifica del girone rende il confronto uno spareggio a tutti gli effetti: la Francia guida con 5 punti, seguita dalla Repubblica Ceca a quota 4, mentre l’Italia è terza con 3 punti.

Soltanto le prime due classificate accederanno alle semifinali, in programma venerdì 3 luglio, e gli azzurrini sono quindi chiamati a una prestazione di alto livello per continuare il proprio cammino nella rassegna continentale.

Italia-Francia: il match in diretta streaming

La Francia arriva all’appuntamento da capolista del raggruppamento dopo aver conquistato due vittorie nei primi incontri del torneo. I transalpini hanno superato la Repubblica Ceca al tie-break in una gara molto equilibrata e successivamente hanno battuto la Bulgaria per 3-1. Contro la Francia serviranno continuità e lucidità per conquistare una vittoria che significherebbe qualificazione alle semifinali. La partita tra Italia e Francia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della CEV European Volleyball Confederation, che trovate di seguito.

La sconfitta contro la Repubblica Ceca

Gli azzurrini arrivano alla sfida dopo la sconfitta per 3-1 contro la Repubblica Ceca (18-25, 21-25, 25-20, 16-25). La formazione allenata da Vincenzo Fanizza ha trovato sulla propria strada un’avversaria molto fisica e particolarmente efficace nei momenti chiave dell’incontro. I cechi hanno chiuso con il 52% di efficacia in attacco contro il 48% dell’Italia, dominando anche a muro (14 punti contro 8) e al servizio, dove hanno realizzato dieci ace contro i cinque degli azzurrini. Top scorer della gara è stato Vaclav Seidl con 21 punti. A pesare sul risultato è stata soprattutto la rimonta subita nel secondo set, quando l’Italia, avanti per gran parte del parziale, non è riuscita a concretizzare il vantaggio.