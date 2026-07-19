Remco Evenepoel ha conquistato la quindicesima tappa del Tour de France, una frazione impegnativa di 184 chilometri che ha collegato Champagnole a Plateau de Solaison. La giornata è stata profondamente segnata dall'inatteso abbandono di Jonas Vingegaard, costretto a ritirarsi dalla corsa a seguito di una caduta. Questo evento ha aperto la strada al trionfo del corridore belga, che ha saputo sfruttare le circostanze per imporsi. Sul podio, al secondo posto, si è classificato Tadej Pogacar, mentre il terzo gradino è stato occupato da Isaac Del Toro.

La tappa, caratterizzata da un percorso particolarmente esigente, ha visto Evenepoel emergere con una vittoria di grande prestigio. L'uscita di scena di Vingegaard, avvenuta a circa 20 chilometri dall'arrivo, ha rappresentato un momento cruciale, influenzando in modo significativo non solo l'esito della frazione ma anche la classifica generale della competizione.

L'incidente di Vingegaard e le sue conseguenze

Jonas Vingegaard, che occupava la seconda posizione nella classifica generale, è stato costretto al ritiro dopo una caduta. L'incidente si è verificato in uscita da una curva, a circa 20 chilometri dal traguardo di Plateau de Solaison. Il corridore danese, dopo l'impatto, è salito sull'ambulanza con una probabile frattura della clavicola destra, in attesa di conferme diagnostiche.

Questo abbandono segna la sua prima uscita anticipata dal Tour de France, avendo sempre raggiunto il podio in tutte le sue precedenti cinque partecipazioni.

Nello stesso incidente è stato coinvolto anche Isaac Del Toro, il quale, fortunatamente, è riuscito a riprendere la corsa senza riportare gravi conseguenze. La sua tenacia gli ha permesso di concludere la tappa con un ottimo terzo posto. L'assenza di Vingegaard apre ora nuove e importanti opportunità per altri contendenti, tra cui Evenepoel, che ha dimostrato di saper cogliere l'occasione per ottenere una vittoria di rilievo.

La rivalità storica e il contesto della stagione

La stagione di Jonas Vingegaard era stata finora impeccabile, costellata di successi nelle principali corse a tappe.

Tra queste si annoverano la Parigi-Nizza, la Volta a Catalunya e il Giro d'Italia, dove aveva completato il prestigioso triplete delle grandi corse a tappe. La sua rivalità con Tadej Pogacar ha rappresentato uno degli elementi distintivi delle ultime edizioni del Tour de France, con i due atleti che hanno costantemente occupato le prime due posizioni dal 2021. L'incidente avvenuto a Plateau de Solaison segna, pertanto, una svolta significativa sia per la corsa attuale che per la storia recente della competizione, lasciando spazio all'emergere di nuovi protagonisti.

In questo contesto di grande cambiamento e incertezza per la classifica generale del Tour de France, la vittoria di Evenepoel nella quindicesima tappa assume un significato particolarmente profondo, proiettando il corridore belga tra i principali candidati per le posizioni di vertice.