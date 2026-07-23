La Formula 1 si trova nuovamente di fronte alla necessità di rivedere il proprio calendario, a seguito del rinvio dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, originariamente programmati per aprile. La causa principale di tale slittamento è stata l'escalation della guerra in Iran, che ha reso impraticabile lo svolgimento delle competizioni nelle date iniziali. Nonostante fosse cresciuta l'ottimismo per un possibile reintegro del Gran Premio del Bahrain in una finestra libera tra le tappe di Azerbaijan e Singapore, il riaccendersi delle ostilità nella regione ha complicato ulteriormente ogni prospettiva.

La flessibilità organizzativa del Bahrain aveva reso la sua riprogrammazione un'opzione concreta, con il fine settimana tra le gare di Baku e Singapore identificato come l'unico slot realistico. Tuttavia, l'intensificarsi delle tensioni ha bloccato qualsiasi annuncio ufficiale. Questa situazione di incertezza si inserisce in un contesto in cui la World Endurance Championship ha già optato per la sostituzione delle proprie gare in Qatar e Bahrain con appuntamenti europei, aumentando la pressione sulla Formula 1 per una decisione tempestiva.

Sepang: l'alternativa malese per il calendario F1

Con la prospettiva di un ritorno del Bahrain che si fa sempre più remota, la Formula 1 sta attivamente considerando l'ipotesi di correre al Sepang International Circuit in Malesia.

Questa soluzione presenta notevoli vantaggi logistici, dato che Sepang dista meno di 200 miglia da Singapore, rendendo il trasferimento tra i due circuiti un viaggio di sole quattro ore. Permangono, tuttavia, interrogativi sulla sostenibilità finanziaria dell'evento e sul ruolo promozionale che il Bahrain potrebbe ancora ricoprire, considerando che la gara malese andrebbe a sostituire quella originariamente prevista.

La Malesia ha ospitato il Gran Premio di Formula 1 dal 1999 al 2017 e, sebbene sia stata più volte accostata a un possibile ritorno nel calendario, le trattative non hanno mai raggiunto uno stadio avanzato. La F1 mantiene costantemente aggiornata una lista di circuiti e opzioni di riserva, e Sepang non rappresenta l'unica alternativa presa in considerazione per colmare l'eventuale vuoto tra le gare di Azerbaijan e Singapore.

Scenari futuri e decisioni imminenti sul calendario

Attualmente, il calendario della Formula 1 conta ventidue gare confermate. L'aggiunta di una tappa tra settembre e ottobre riporterebbe il totale provvisorio a ventitré, offrendo così maggiore flessibilità per mantenere il numero di eventi pianificati anche in caso di ulteriori cancellazioni a dicembre, periodo in cui sono previste le gare in Qatar e Abu Dhabi. La decisione finale riguardo al Bahrain è attesa prima della pausa estiva, mentre per le tappe in Qatar e Abu Dhabi si potrebbe attendere ancora alcune settimane.

La logistica rappresenta un ostacolo significativo per altre possibili sedi, come un ritorno in Europa, mentre la Turchia è considerata un'opzione secondaria.

Parallelamente, Portimao in Portogallo rimane il candidato principale per un eventuale finale di stagione, qualora le gare mediorientali non potessero disputarsi. La situazione rimane fluida e la Formula 1 mira a fornire chiarezza sul calendario il prima possibile, al fine di evitare ripercussioni sportive e organizzative a fine campionato.