Paulo Roberto Falcao, l'ex stella del calcio brasiliano e attuale volto di Rai Sport, ha offerto il suo commento sull'eliminazione del Brasile dai Mondiali durante il media day Rai a Saxa Rubra, Roma. Il 'Divino' ha evidenziato come il vero ciclo di Carlo Ancelotti alla guida della nazionale verdeoro sia appena iniziato, affermando: "Le sue doti non si discutono, ma ha bisogno di tempo". L'ex centrocampista ha rivelato di aver avuto timore per la gara decisiva, confidando a Marco Tardelli: "Quando batti Brasile o Argentina, nessuno ti ferma più.

La Norvegia ora può andare avanti".

Nel corso dell'incontro, Falcao ha anche condiviso le sue riflessioni sulla Roma, club con cui ha militato tra il 1980 e il 1985. Ha espresso grande apprezzamento per il lavoro di Gian Piero Gasperini, attuale tecnico giallorosso: "Gasperini ha fatto un grande lavoro all’Atalanta e ora lo sta facendo a Trigoria. Può vincere lo scudetto. Wesley può essere il suo uomo in più". Il brasiliano ha poi ricordato il forte legame con Bruno Conti, descrivendolo come "un fratello", e ha elogiato Francesco Totti come "un grande giocatore". Riguardo a un suo possibile ritorno sulla panchina giallorossa, ha svelato: "Nel 1991 ero vicino per fare l’allenatore. Non mi hanno mai più contattato".

Sull'episodio del controverso gol di Turone, Falcao ha ribadito: "Non serviva il Var o la tecnologia di oggi per convalidarlo".

Falcao ha poi aggiunto considerazioni su altri temi calcistici: "Messi non sarà mai al livello di Pelè, ma ad oggi è il migliore al mondo. Ronaldinho in C può fare la differenza". Sulla polemica relativa alla vicenda Balogun, il classe '53 non ha avuto dubbi: "Il problema non è che Trump abbia chiamato Infantino, ma accettare questa situazione…".

Ascolti record per i Mondiali su Rai Uno

Il programma 'Notti Mondiali', che vede Falcao affiancato da Marco Tardelli e Ciccio Graziani, sta registrando numeri da record per Rai Uno. La trasmissione serale supera una media di due milioni di spettatori, con uno share medio del 15,1%.

In particolare, il pre-gara di Francia-Svezia ha catturato l'attenzione di circa 2.640.000 spettatori, raggiungendo un picco di oltre 3.750.000 ascoltatori e totalizzando 7.350.000 contatti unici. Finora, la Rai ha trasmesso 25 incontri dei Mondiali, offrendo oltre 43 ore di telecronache su Rai Uno e 110 ore di commenti e rubriche distribuite tra Rai Uno e Rai Due. Un dato particolarmente rilevante riguarda il pubblico più giovane, con uno share del 40% tra gli spettatori sotto i 25 anni. Oltre sei milioni di persone hanno seguito la partita Brasile-Norvegia, mentre Francia-Senegal ha registrato una media di 5.848.000 spettatori.

Il direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida, ha espresso piena soddisfazione per gli eccellenti risultati ottenuti: "Lo sport ci insegna che il gioco di squadra è fondamentale, anche in redazione.

Sui Mondiali è stato fatto un investimento importante da parte della Rai. I numeri e gli ascolti confermano il gradimento e l’interesse degli spettatori. Ci fa piacere, ma aumenta il senso di responsabilità nei confronti dei milioni di italiani che ogni giorno ci scelgono". Al termine della competizione, la Rai avrà garantito la trasmissione in chiaro di oltre 35 partite, con collegamenti diretti da tutte le città ospitanti negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Il successo di 'Notti Mondiali' e l'audience delle partite

Anche le altre partite dei Mondiali stanno riscuotendo un notevole successo in termini di audience. L'incontro Brasile-Giappone, trasmesso su Rai Uno, ha attratto oltre cinque milioni di telespettatori, con uno share del 34,7%.

Il programma 'Notti Mondiali' continua a confermarsi un appuntamento vincente in prima serata, dimostrando la capacità della Rai di coinvolgere un vasto pubblico anche in assenza della nazionale italiana. L'analisi degli ascolti della partita Brasile-Giappone ha mostrato una netta crescita dell'interesse tra i due tempi, con 4.020.000 telespettatori nel primo e ben 6.294.000 persone sintonizzate per il secondo tempo.