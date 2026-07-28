L'Italia celebra un successo straordinario ai Mondiali di scherma in corso a Hong Kong, conquistando la medaglia d'oro nel fioretto femminile. La protagonista di questa storica impresa è Martina Favaretto, che in una finale tutta azzurra ha superato la sua compagna di squadra, la plurititolata Arianna Errigo. Questo risultato non solo sigilla una doppietta tricolore sul podio, ma proietta l'Italia in vetta alla classifica dei podi individuali della rassegna iridata.

Il trionfo di Martina Favaretto

L'assalto finale, svoltosi il 27 luglio 2026 a Hong Kong, ha visto la giovane Favaretto imporsi con un netto quindici stoccate a sette.

Per la ventiquattrenne padovana, questo trionfo rappresenta il primo titolo iridato individuale della sua promettente carriera. Al fischio finale, l'emozione è esplosa in un pianto liberatorio: Martina è crollata a terra, sopraffatta dalla gioia e dall'incredulità, subito raggiunta e abbracciata dalla "veterana" Errigo, in un gesto di grande sportività e affetto che ha commosso il pubblico.

Visibilmente commossa e con la voce rotta dall'emozione, Martina Favaretto ha espresso tutta la sua felicità: "Non ci credo, inseguivo questo oro da tempo e oggi l'ho vinto". Le sue parole risuonano come la realizzazione di un sogno a lungo coltivato, un coronamento che la proietta tra le grandi della scherma mondiale.

Il suo successo non è solo personale, ma un volano per l'intero movimento schermistico italiano, simbolo di forza e determinazione.

Il valore della doppietta azzurra e la leggenda di Errigo

Dall'altra parte della pedana, Arianna Errigo, a trentotto anni, ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria longevità e classe. Sebbene l'oro le sia sfuggito, la sua medaglia d'argento arricchisce ulteriormente un palmarès già leggendario. Questo è il suo ventiquattresimo podio mondiale in carriera, l'undicesimo a livello individuale, un traguardo che la avvicina sempre più al record assoluto di Valentina Vezzali, distante ormai solo due podi. La sua presenza costante ai vertici della scherma mondiale è un esempio di dedizione e talento ineguagliabile.

La doppietta italiana nel fioretto femminile, con l'oro di Favaretto e l'argento di Errigo, è un risultato di eccezionale valore per la scherma azzurra. Simboleggia un passaggio di consegne ideale tra generazioni, ma anche la coesistenza di talenti affermati e nuove promesse. Questo trionfo collettivo rafforza ulteriormente la leadership dell'Italia nella rassegna iridata di Hong Kong, ponendo le basi per ulteriori successi nelle imminenti gare a squadre e confermando la nazione come una potenza incontrastata nel panorama schermistico internazionale.