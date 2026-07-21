La Federazione Ciclistica Italiana (FCI) ha disposto il commissariamento della Lega del Ciclismo Professionistico, presieduta da Roberto Pella. La decisione è stata presa a seguito di ripetute e gravi violazioni delle norme federali e della convenzione sottoscritta il 13 agosto 2024. Tra le motivazioni principali, la Lega avrebbe ceduto i diritti televisivi dei campionati femminili professionistici senza averne la titolarità, poiché tali diritti spettavano esclusivamente alla federazione.

Il nuovo commissario nominato è il generale dell’Arma dei Carabinieri Mauro Capone, il quale incontrerà gli associati della Lega in una riunione prevista per la fine del mese.

La convenzione al centro della controversia regolava i rapporti tra la Federazione e la Lega. La sua sospensione era già stata deliberata dal Consiglio Federale, un passo che ha ora condotto all’attuale commissariamento. La Lega sarà chiamata a nuove elezioni, con l’ipotesi di votazioni verso la fine di novembre.

Le ragioni del commissariamento

Le violazioni considerate gravi dal Consiglio Federale includono, in particolare, la vendita dei diritti TV dei campionati femminili professionistici da parte della Lega, un’operazione non autorizzata dalla Federazione. Questo episodio cruciale aveva già determinato la sospensione della convenzione tra i due organismi, che si è poi evoluta nel commissariamento.

La Federazione ha evidenziato come la Lega abbia agito al di là dei limiti delle proprie competenze, gestendo in autonomia trattative e accordi che rientravano invece nelle prerogative della FCI.

Contesto di tensioni tra FCI e Lega

Le tensioni tra la Federazione Ciclistica Italiana e la Lega del Ciclismo Professionistico erano note da tempo. Una precedente delibera del presidente Cordiano Dagnoni aveva già sospeso la convenzione, sottolineando come la Lega avesse trattato direttamente la cessione dei diritti TV del Campionato italiano Donne Elite senza l’autorizzazione federale. Dagnoni aveva dichiarato: «La Lega è un’emanazione della Federazione, lavora su delega della Federazione, non in sua vece.

Ho insistito perché la tenessimo in vita ma si è molto allargata: lo stesso Pella ha convocato i presidenti regionali, un’azione che solo un presidente federale può compiere. C’è ignoranza delle regole di un ambiente che Pella non conosce affatto».

La sospensione della convenzione, ora seguita dal commissariamento, potrebbe avere gravi ripercussioni sull’organizzazione del ciclismo professionistico italiano. Tuttavia, una specifica delega è stata prevista per tutelare lo svolgimento dei campionati italiani dei professionisti, sia in linea che a cronometro, garantendo la continuità degli appuntamenti in calendario.