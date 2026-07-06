Con la posa del primo pilastro sono ufficialmente iniziati i lavori per la Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio che sorgerà nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho. Questo ambizioso progetto, frutto di un investimento di sette milioni di euro interamente sostenuti da Fondazione Fiera Milano, sarà operativo da ottobre e ospiterà eventi sportivi e attività legate al mondo del ghiaccio.

L’arena sarà realizzata all’interno di una tensostruttura di 5.190 metri quadrati, con una superficie complessiva interessata dall’intervento di 7.800 metri quadrati.

Sono previsti otto spogliatoi per gli atleti, ciascuno di circa trenta metri quadrati. La gestione della struttura è stata affidata a Fria Ssd, società partecipata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e dalla stessa Fondazione Fiera Milano.

Un'arena temporanea con visione a lungo termine

Caratterizzata dalla sua natura temporanea, l’arena resterà attiva per tre anni, con la possibilità di estendere la permanenza per altri due anni, in attesa della realizzazione di un nuovo palazzetto che potrebbe sorgere nello stesso quartiere fieristico. L’obiettivo primario è consentire l’avvio delle attività sportive del Milano Hockey Club secondo il calendario programmato, che prevede il primo match casalingo il 10 o 11 ottobre.

Il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, ha sottolineato che la Fiera Ice Arena rappresenta “una delle prime e più concrete espressioni della legacy olimpica di Milano Cortina 2026 e un tassello della strategia con cui vogliamo rendere Fieramilano un luogo sempre più vivo durante tutto l’anno”.

L’interesse per il progetto è già elevato, come dimostrano le numerose richieste di utilizzo dell’impianto e l’attenzione suscitata dal Campionato del Mondo di hockey femminile. La struttura risponde così a un’esigenza reale del territorio, offrendo nuove opportunità per gli sportivi e per la comunità locale.

La cerimonia di avvio e la presenza istituzionale

Alla cerimonia di posa della prima pietra, che si è svolta presso il Centro servizi Fieramilano in strada statale Sempione 28 a Rho, hanno preso parte rappresentanti di spicco delle istituzioni e del mondo sportivo.

Tra i presenti, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sindaco di Rho Andrea Orlandi, il presidente di Fondazione Fieramilano Giovanni Bozzetti e il bronzo olimpico di pattinaggio di velocità Riccardo Lorello. L’evento ha sottolineato il significativo valore simbolico e operativo dell’iniziativa per il territorio lombardo e per il movimento sportivo nazionale.

Per partecipare alla cerimonia era necessario accreditarsi entro il pomeriggio precedente, a conferma dell’interesse e dell’attenzione riservata all’avvio di un progetto che si candida a diventare un punto di riferimento per gli sport del ghiaccio in Italia.